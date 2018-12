Celaá defensa que la seva reforma educativa per derogar la LOMCE és "absolutament respectuosa amb la Constitució"

La ministra d'Educació i Formació Professional, i portaveu del Govern, Isabel Celaá, ha defensat que el seu projecte de reforma educativa és "absolutament respectuosa amb la Constitució" i amb les competències de l'Estat i de les comunitats autònomes.





Celaá ha definit així l'avantprojecte de reforma de la llei educativa, que derogarà la LOMCE aprovada pel Partit Popular i ha tingut aquest divendres una primera lectura al Consell de Ministres, i l'esborrany contempla la possibilitat que les comunitats autònomes decideixin l'ús del castellà i altres llengües cooficials com a "llengua vehicular", amb l'objectiu que els alumnes i les alumnes sàpiguen expressar i comprendre les dues llengües en finalitzar l'educació obligatòria, segons el text.









Segons ha explicat la ministra en roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la també coneguda com a 'Llei Celaá' estableix "un 55% de proporció de reserva" de les competències a l'Estat en aquelles comunitats autònomes amb llengua pròpia i un 65% a les comunitats sense llengua pròpia.





Dimarts passat, el Partit Popular va preguntar a Celaá en el Ple del Senat que pretenia fer per "garantir" que els pares puguin triar lliurement la llengua d'ensenyament dels seus fills, cosa que per la representant del PP perilla en l'avantprojecte de reforma de la llei educativa que ha preparat el Ministeri d'Educació per plantejar la cessió "de les competències lingüístiques a les comunitats autònomes".