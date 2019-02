La ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, María Luisa Carcedo, ha assegurat que l'índex de supervivència en càncer infantil, que se situa en un 80 per cent a Espanya, "no és suficient", pel que ha apostat per un abordatge integral que impulsi el diagnòstic precoç i tractament.





Durant la seva intervenció en un acte de la Federació de Pares de Nens amb Càncer, Carcedo ha assenyalat, en primer terme, que el Govern central sortint està "molt compromès" amb la infància i, per tant, amb aquestes malalties infantils, que "són molt doloroses per a nens i familiars".





La ministra ha animat a "seguir treballant" contra aquests tumors infantils, que suposen un "immens problema de salut". "1.000 nens i 500 adolescents emmalalteixen cada any de càncer. El 80 per cent el supera, però aquesta xifra no ens satisfà".





"Volem seguir millorant els índexs i hem introduït procediments terapèutics com les CAR-T, que van dirigides principalment a nens de moment. A més, hem treballat en altres línies per millorar la supervivència i la precisió en el diagnòstic i el tractament, com el establiment de centres de referència en càncers complexos o protocols per garantir el seguiment dels supervivents ", ha explicat.





En aquesta línia, la ministra, que ha reiterat que la mortalitat s'ha reduït "de manera molt esperançadora", ha reconegut que "hi ha un ampli marge de millora per arribar al cent per cent de supervivència".





"La transició des de la infància cap a l'edat adulta exigeix coordinació per assegurar una millor atenció sanitària. Per a això, la integració dels serveis sanitaris és clau. Hem de treballar perquè els hospitals centralitzen els tractaments complexos, amb un treball en xarxa", ha assegurat.





D'altra banda, ha argumentat que és important que les CCAA proporcionin suport econòmic a les famílies que es desplacen a altres regions per tractar als seus fills, així com "millorar el finançament en investigació", ha conclòs.





Al final, s'ha mostrat "preocupada" per la vulnerabilitat de les famílies i nens amb càncer, que al seu parer requereixen de "més suport social i psicològic". "És fonamental tenir cura de les famílies, que sostenen la duresa d'aquests casos", ha afegit.





Per això, ha defensat com a "urgent" promoure una visió "coordinada" en el conjunt del Sistema Nacional de Salut per, per exemple, adaptar "a les noves realitats" el model d'Atenció Primària o millorar els resultats diagnòstics i terapèutics. "Ens falta recorregut", ha finalitzat.