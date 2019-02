El Govern central dona 15 dies a la família Franco per escollir on enterrar el dictador

El Govern ha donat aquest divendres els últims passos en el procediment per exhumar les restes del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, sense ser capaç de garantir que efectivament podrà treure-ho de aquest emplaçament i reinhumar en una ubicació diferent de la triada per la família a la cripta de la Catedral de l'Almudena.





En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la ministra de Justícia, Dolors Delgado, ha explicat l'acord motivat aprovat pel Consell de Ministres amb el que es "culmina" el procediment.





No obstant això, el procés iniciat a l'agost passat per exhumar les restes del dictador i fer-ho d'acord amb Dret no haurà acabat si la família, com sembla, es nega a triar una sepultura diferent de la que posseeix a perpetuïtat a la cripta de Catedral de l' Almudena, lloc que el Govern descarta per la seva ubicació tan cèntrica.





Només si els néts de Franco accedissin a enterrar les restes del seu avi en un lloc diferent a l'Almudena el procediment administratiu es podria donar per culminat. Però aquesta hipòtesi es mostra llunyana a jutjar per les declaracions de la família i el seu entorn, que es neguen a acceptar la prohibició que Franco reposi a la cèntrica cripta de la catedral.





Passat el termini de 15 dies que dóna a la família l'acord motivat aprovat aquest divendres pel Govern, si els néts guarden silenci o no arriben a un acord sobre una ubicació alternativa, caldrà que el Consell de Ministres es reuneixi de nou per decidir sepultura digna per a les restes del dictador en un lloc que no presenti riscos de seguretat ni d'ordre públic, com sí succeeix, segons l'opinió de l'Executiu, amb la cripta de l'Almudena.





SENSE NOCTURNITAT NI TRAÏDORIA





Tot i que les decisions del Consell de Ministres són d'execució immediata, fonts del Govern reconeixen a Europa Press que no hi ha cap intenció en l'Executiu de procedir a l'exhumació de Franco "amb nocturnitat i traïdoria".





El Govern, afegeixen aquestes fonts, no ha de esperar que la família recorri davant el Suprem per procedir a l'exhumació. Una altra cosa és que així ho decideixi per raons de prudència.





En qualsevol cas, en el moment en què es prengui la decisió d'iniciar els treballs d'exhumació a la Basílica, s'informarà a la família per una qüestió de decòrum, de manera que els néts sempre podrien demanar en aquest moment al Suprem l'adopció de mesures cautelars.





Els possibles recursos que puguin presentar-se a l'ordre d'exhumació --a més de la família Franco són personades la Fundació Nacional Francisco Franco i la comunitat benedictina que custodia la basílica de la Vall dels Caídos-- compten amb un termini de dos mesos per recórrer la ordre d'exhumació.





A més, el Suprem va advertir el desembre passat al Govern que l'acord amb l'ordre de exhumació "no pot ser executat sense que prèviament els recurrents hagin pogut recórrer i demanar la tutela judicial efectiva, inclosa la cautelar, i aquesta Sala s'hagi pronunciat al respecte ", el que complica que l'exhumació efectiva del dictador pugui tenir lloc abans de les eleccions generals del proper 28 d'abril.





Pel que fa als dubtes sobre si els serveis de l'Estat poden iniciar els treballs d'exhumació i accedir a la basílica malgrat l'eventual oposició del prior benedictí que custodia el lloc, Delgado ha aclarit que l'acord estableix que en els llocs de culte no està exclosa l'autoritat civil, de manera que "el Govern pot prendre aquelles decisions per entrar legalment en un lloc de culte".





RECURS DE LA FAMÍLIA FRANCO





La família de Francisco Franco recorrerà al Tribunal Suprem l'acord aprovat aquest divendres pel Consell de Ministres que ordena l'exhumació de les restes del seu avi de la Vall dels Caiguts. El recurs sollicitarà "mesures cautelarísimas" buscant la paralització immediata del procediment, avancen a Europa Press fonts de l'entorn de la família.





També la Fundació Nacional Francisco Franco i l'Abadia benedictina que custodia la Basílica de la Vall dels Caiguts recorreran al Suprem en sentit similar a la família. La intenció, avancen les fonts consultades, és presentar aquests recursos abans que venci el termini de 15 dies que el Govern ha donat a la família perquè triï una ubicació alternativa a la cripta de la catedral de l'Almudena per a reinhumar les restes del dictador.

