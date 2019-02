Pedro Sánchez es planta davant els barons: ell decideix les llistes del 28-A

Pedro Sánchez ho té clar. Després veure forçat a convocar eleccions generals anticipades pel 28 d'abril amb la caiguda dels seus pressupostos al Congrés, el president ja vol posar-se mans a l'obra i preparar la campanya electoral del PSOE. Per poder revalidar la seva legitimitat en la presidència, Sánchez vol triar per ell mateix les llistes a Ferraz (Madrid), conscient que aquesta decisió agilitzarà el procés de selecció i tancarà més aviat possible la llista per als pròxims comicis, tot i que hagi de exercir tots els poders que li atorga el partit per a això.





Evitar una guerra per les llistes





El ministre de Foment, José Luis Ábalos, serà l'encarregat de transmetre aquesta decisió del president a tots els secretaris regionals de l'organització dimarts que ve. Ábalos i el secretari executiu de coordinació territorial socialista, Sants Cerdán, van ser els que van alertar Sánchez d'una possible "guerra per les llistes" si deixava que els barons intervinguessin en la formació de les mateixes, a causa de la quarteta d'eleccions que vénen els propers mesos: municipals, autonòmiques, generals i europees.





Per evitar aquesta tensió interna, que l'únic que faria seria evidenciar encara més la crisi del PSOE, Sánchez va decidir fixar una data per a les eleccions més a prop del 26 de maig, tal com li va aconsellar Iván Redondo (el seu consultor polític) i transmetre el següent als altres líders del partit: "He acceptat que les generals siguin abans que les municipals i autonòmiques, perquè no coincideixin, però la llista per al 28 d'abril la faig jo".









Així, serà Sánchez i no els homes qui elabori les llistes per als diferents comicis electorals que ens esperen aquest any a Espanya, amb l'objectiu de tancar les llistes de les generals el 6 de març, l'endemà de la dissolució de les Corts i l'inici de la campanya electoral.





A partir d'aquí, l'executiva federal del PSOE espera tenir llistes la resta de llistes a al mes d'abril, quan Sánchez ja tingués tancada la seva candidatura per a les generals.