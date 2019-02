Joan Ramon Canals i les seves malifetes com a alcalde a Molins de Rei

L'1 de febrer, Casals donava en la seva alcaldia un complement de productivitat de 8.500 euros a la Guàrdia Urbana, per la seva feina a la zona d'oci del polígon El Pla-Barri Canal i l'estació de tren del poble, mentre se li va nomenar cap de l'Oficina Presidencial de la Generalitat a la mateixa jornada. Casals és el 'alter ego' de Puigdemont, i, faci el que faci, se li va a ascendir políticament.





Casals també és el substitut amb qui Puigdemont va amenaçar Marta Pascal per fer-la fora dels alts càrrecs del PDeCAT. Però, Casals es va unir el passat juliol de 2018 a la renúncia de Pascal a repetir al Congrés i escollint a David Bonvehí per consens (i descarti).





Quan es puja el sou, es destapen els problemes

Quan l'1 de febrer Casals li dóna una paga extra a la Guàrdia Urbana de Molins de Rei (Barcelona), ho fa desatenent a les recomanacions de l'informe desfavorable del cap de Personal i Organització de l'ajuntament, qui afirma que no s'atén a "la greu problemàtica global de la plantilla ", i fins es va plantejar dimitir. Llavors, segons els sindicats majoritaris (UGT, CCOO i CGT), Casals ha comès un frau a l'atorgar uns diners de manera indeguda i sense tenir un pressupost destinat per a això. Ho va fer per acontentar i seguir escalant.





El pitjor, és que aquesta no és la primera vegada que a Casals li passa una cosa semblant. L'alcalde de Molins de Rei també va donar un complement salarial a l'interventor ia la cap d'administració sense prèvia consulta amb la resta del consistori, saltant-se totes les regles, sent denunciat als jutjats i donant-se a Casals per culpable, que va haver de recular en aquesta decisió.





A més, com a alcalde, el juliol passat també va designar a dit el sindicat CSC per assessorar al seu ajuntament en el laboral, d'aquesta el sindicat de referència de l'independentisme català. Casals va justificar aquesta contractació al·legant que, a diferència d'UGT o CCOO, aquest és és "un sindicat sense casos de corrupció" i "la primera força sindical a Catalunya sense ser la sucursal d'un sindicat amb capital a Madrid", llavors "el seu preu és més econòmic que el d'UGT i CCOO ".





La seva corrupció segueix alterant als sindicats. Tot i això, Casals només acaba reculant en les seves decisions per la força legal. A Casals li agrada prendre decisions arbitràries i deixar clar qui mana, a més de tenir unes idees bastant radicals, cada vegada més pronunciada des que el 2015 va ser diputat per Junts pel Sí (JxSí). Va deixar de costat al poble per preocupar només pel nacionalisme, i així va ser com es va guanyar a Carles Puigdemont i els càrrecs que ha ocupat i ocupa avui dia.









Igualment, Puigdemont va decidir premiar Casals, nomenant assessor de la consellera de Presidència, Elsa Artadi. I ara, només dos mesos després, Puigdemont va cessa aquest càrrec i el posa com a figura de gran pes al Palau de la Generalitat. I més enllà dels càrrecs, potser també el més important era la seva retribució. Casals, com a assessor de Presidència, cobrava un sou de funcionari d'uns 75.000 euros a l'any, enfront del que ja abans tenia com a diputat del Congrés, una mica més de 47.000 euros per any. Però, ara, sent cap de l'Oficina de la Presidència de la Generalitat, el seu sou és de més de 83.000 euros.





Quim Torra ja té un problema més. El seu cap de l'Oficina Presidencial i alcalde de Molins de Rei, Joan Ramon Casals, és qui realment dirigeix al Palau de la Generalitat. Casals era el favorit de Carles Puigdemont en el seu Govern i ara segueix sent el seu home de confiança a Catalunya.





Llicenciat en Dret, Casals ha també té estudis de Ciències Polítiques i Ciències Empresarials. Va arribar a les Joventuts de Convergència a 1993 i el 1997 ja va ser regidor de la seva localitat natal. El 2007, ja va encapçalar el cartell de CiU a les municipals, que va perdre aquest any però va guanyar el 2011. Des del 2006, es va fer càrrec de la política municipal de CDC i des del 2012 va ser el secretari executiu de Territori i Política Municipal.