La comissió d'Empresa i Coneixement del Parlament ha aixecat la sessió d'aquest dijous a la tarda al poc d'iniciar-se per la falta de quòrum per a les votacions en no assistir els diputats de JxCat, ERC i CUP.





A la sessió estava prevista la votació i posterior compareixença del secretari d'Universitats i Recerca de la Generalitat, Francesc Xavier Grau, qui esperava a l'exterior de la sala el resultat de la votació.





La presidenta de la comissió, Laura Vílchez (Cs), davant la falta de quòrum --els diputats independentistes no l'havien avisat-- per a la votació de la compareixença i el debat i votació de les diferents propostes i proposició de modificació de llei de comerç, serveis i fires, ha afirmat: "En contra de la meva voluntat llevo la sessió".





La diputada de Cs María Luz Guilarte ha expressat la indignació per l'absència dels partits independentistes, i ho ha considerat un "frau a la ciutadania", davant la qual ha dit que la seva formació seguirà complint, i el del PP Santi Rodríguez ha afirmat que la decisió demostra a qui interessen els problemes dels catalans i a qui els seus propis.





Des del PSC, Alícia Romero ha respectat la decisió, però ha considerat que l'obligació dels diputats és acudir al Parlament, i ha sostingut que els independentistes "s'equivoquen" ja que es poden reivindicar drets però sense perjudicar l'activitat parlamentària, i Lucas Ferro (comuns) ha mostrat la seva solidaritat amb els dirigents sobiranistes enjudiciats i ha esperat que aviat es reprengui l'activitat parlamentària.