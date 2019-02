Arrimadas demana la dimissió de Torrent per ajornar el ple del Parlament

La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha anunciat aquest dimarts que enviarà una carta al president del Parlament, Roger Torrent, exigint-li la seva dimissió "immediatament" i que intentarà que el ple es pronunciï sobre la continuïtat del republicà al capdavant de la Cambra.





En roda de premsa, ha criticat que la Junta de Portaveus decidís dilluns que el ple previst per a la setmana vinent s'ajorni fins a la setmana següent per la vaga convocada per la Intersindical-CSC contra el judici al referèndum l'1 d'octubre de 2017.





Acostades ha apuntat a Torrent com a principal responsable d'aquesta decisió i ha acusat l'independentisme de voler callar al constitucionalisme: "El separatisme es creu que el Parlament és el seu mas i que Catalunya és seva".