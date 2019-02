EN DIRECTE: 200.000 persones es manifesten a Barcelona contra el judici

La manifestació contra el judici al procés independentista i l'1-O ha començat aquest dissabte a Barcelona a les 17.12 hores amb la participació de milers de persones, convocades per partits i entitats sobiranistes amb el lema 'L'autodeterminació no és delicte'.





Unes 200.000 persones han assistit aquest dissabte a la tarda a la manifestació contra el judici del 1-O convocada en el centre de Barcelona, segons xifres de la Guàrdia Urbana.





La marxa ha començat pocs minuts després de les 17 hores, i poc abans de les 18.30 seguien els discursos organitzats al final de la mobilització, convocada per partits i entitats sobiranistes.





El president de la Generalitat, Quim Torra; el vicepresident, Pere Aragonès, i el president del Parlament, Roger Torrent, a la capçalera de la mobilització, entre altres membres del Govern i dirigents polítics i d'entitats indepedendentistas.





El president de la Generalitat, Quim Torra, ha advertit aquest dissabte que "no es pot governar el país contra Catalunya" i que l'autodeterminació no és un permís sinó un dret, per la qual cosa ha demanat als successius governs centrals que escoltin al poble català.





En declaracions a Barcelona en començar la manifestació contra el judici del 1-O, ha reiterat que el dilluns anirà a Brusselles a defensar els drets i llibertats de Catalunya, i que anirà "a una sala més gran" si el Parlament Europeu no li deixa entrar a ell i a l'expresident Carles Puigdemont, després de vetar-se l'acte que tenien previst.









"Esperem algun dia trobar-nos a alguns polítics valents, que no tinguin por a la dreta i pel cap alt ranci dels seus partits, per a tirar endavant", ha desitjat Torra.





A més ha assegurat que acusaran l'Estat espanyol de la violacions que està mantenint" i ha lamentat que els presos independentistes no estiguin en llibertat per a poder defensar-se bé en el judici.





Torra ha enviat el seu suport als presos "que estan defensant amb valentia i dignitat que no van fer res", i ha celebrat que els catalans hagin tornat a sortir al carrer contra el judici, que ha titllat de farsa.





La marxa s'ha iniciat a la confluència entre la Gran Via i el carrer Casanova en direcció a la plaça Universitat, i els participants criden consignes a favor de la unitat dels partits independentistes i l'alliberament dels presos que estan sent jutjats des d'aquesta setmana .









CICLE DE MOBILITZACIONS





Els independentistes busquen que sigui la primera "gran manifestació" contra el procés judicial que afecta els líders del procés sobiranista jutjats al Tribunal Suprem (TS) per l'1-O i la declaració d'independència.





Es tracta del primer gran acte del sobiranisme català amb el clima preelectoral ja instal·lat, després que aquest divendres s'anunciés l'avançament de les generals per al 28 d'abril.





La manifestació d'aquest dissabte forma part del "nou cicle" de mobilitzacions que el sobiranisme va anunciar amb motiu del procés judicial i que va començar dimarts, dia d'inici del judici, amb diverses concentracions a Catalunya, la més important a Barcelona.





Aquest nou cicle de mobilitzacions compta amb el suport de partits com JxCat, PDeCAT, la Crida, ERC, la CUP, els comuns i Demòcrates, i d'entitats com l'ANC, Òmnium Cultural i l'Associació Catalana pels Drets Civils, que agrupa els familiars dels presos.





PRECEDENT





VAGA GENERAL IMMINENT





En la protesta d'aquest dissabte es dirà a secundar de forma massiva la vaga general per al dijous 21 de febrer que ha impulsat el sindicat independentista Intersindical-CSC, convocada oficialment per reclamar millores socials, però amb el rerefons de criticar el judici del 1- O.





A la concentració de dimarts a plaça Catalunya es va llegir un manifest, que va comptar amb el suport del vicepresident del Govern Pere Aragonès i la portaveu Elsa Artadi, en què ja es demanava "aturar el país" com a protesta pel procés judicial.





A la marxa d'aquest dissabte està prevista l'assistència del president de la Generalitat, Quim Torra; el vicepresident, Pere Aragonès; el president del Parlament, Roger Torrent, i dirigents de partits com el president del PDeCAT, David Bonvehí, i la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach.





El judici de l'1-O es reprendrà dimarts que ve amb la declaració de l'exconseller de Presidència Jordi Turull (JxCat), al qual seguirà la declaració de l'exconseller d'Afers Exteriors Raül Romeva (ERC).