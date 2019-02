Fins a 50 testimonis en un únic dia i habilitar sessions en divendres, dissabte i diumenge. Aquest és el plantejament que el Tribunal Suprem ha assumit per tal que el judici del 'procés' hagi acabat abans del 12 d'abril, el primer dia de la campanya electoral prèvia als comicis generals del pròxim 28 d'abril.





No obstant això, al mateix temps fonts jurídiques consultades han assenyalat que els magistrats de la Sala Penal descarten que la campanya i els comicis siguin un motiu de suspensió de l'ordre de sessions que ha estat ja programat i que està en marxa.





Encara que tampoc seria una novetat: recentment, el judici dels 'ERO' fraudulents a Andalusia va coincidir un dia amb la campanya de les autonòmiques.





La suspensió o ajornament de les sessions d'un judici és un poder amb el qual compte qualsevol tribunal i, de fet, és pràctica habitual que els jutges s'abstinguin de prendre decisions que puguin incidir en campanya electoral, com una citació a un polític o una sentència sobre un partit. En aquests casos, és habitual que esperin a pronunciar-un cop la ciutadania ha votat.





Amb tot, el Suprem prefereix augmentar el nombre de sessions i ser més rígid amb els temps d'exposició de les parts per arribar a la meta del dia 12 havent complert amb l'agenda que ja ha estat planificada.





MÉS DE 500 TESTIMONIS





El principal escull en l'obstinació del tribunal no és tant la profunditat tècnica del cas, sinó l'elevat nombre de testimonis sol·licitat tant per les defenses com per les acusacions. Més de mig miler d'intervinents han de jurar davant el tribunal i donar el seu testimoni tant per excusar als acusats com per cimentar els càrrecs que branda la fiscalia.





Aquesta llista de testimonis inclou, entre altres, l'expresident del Govern Mariano Rajoy, l'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, l'exministre Cristóbal Montoro, l'expresident de la Generalitat Artur Mas i l'actual lehendakari Iñigo Urkullu.





També es interrogarà a l'actual vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, -que era secretari d'Economia en el moment dels fets-- l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias, i al que va ser Major dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero ja la intendent Teresa Laplana, tots dos malgrat la seva condició de processats per rebel·lió i sedició, respectivament, en una causa diferent que s'ha instruït a l'Audiència Nacional per fets relatius al referèndum de l'1 d'octubre. Per la seva banda, la Fiscalia ha sol·licitat la compareixença d'un centenar d'agents de la Policia Nacional.





RESTAR-LI PROTAGONISME A VOX





Finalment, un altre dels motius que podrien considerar els magistrats per agilitzar tots els tràmits seria impedir que Vox aprofiti el seu rol com a acusació popular per donar un míting polític en plena campanya electoral.





El protagonisme de la formació d'Abascal durant aquest procés és indiscutible, tant perquè han estat batallant des del principi per acusar els polítics independentistes com perquè els parlaments de Javier Ortega Smith són un dels moments més esperats pels mitjans de comunicació. Per aquest motiu tancar les vistes abans de l'inici de la campanya electoral sigui una forma de, com a mínim, minorar el seu impacte sobre l'opinió pública.