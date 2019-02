Metges i farmacèutics demanen més per a Sanitat de cara a les pròximes eleccions generals

El president del Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics, Jesús Aguilar, ha avisat els partits polítics, amb motiu de la propera campanya electoral, que ja ha arribat el moment de fer de la Sanitat una política d'Estat, "per sobre de interessos partidistes ".





"És molt el que ens juguem. Estem parlant de la salut de 47 milions d'espanyols, però també d'altres factors que influeixen en la nostra competitivitat com és el benestar, la qualitat dels nostres serveis, o la nostra capacitat d'innovació. I en tots aquests àmbits, la farmàcia té molt a aportar ", ha dit, després de conèixer la convocatòria d'eleccions generals el proper 28 d'abril.





En aquest sentit, Aguilar ha informat que l'organisme ja estava elaborant un seguit de propostes de cara als comicis autonòmics i locals del 26 de maig, si bé ha assegurat que ara treballaran amb una "major intensitat" per presentar a tots els partits polítics una agenda social i sanitària de la farmàcia.





Una agenda en la qual, prossegueix, la farmàcia assistencial s'ofereix com una "aliada" per afrontar els desafiaments a què s'enfronta Espanya com, per exemple, l'envelliment, despoblació, humanització de l'atenció sanitària o la transformació digital.





"Volem transmetre a totes les formacions, amb independència de la seva ideologia, que estem disposats a ser part de la solucions perquè Espanya continuï tenint una dels millors sistemes sanitaris del món. I sabem que això passa, per exemple, per millorar la continuïtat assistencial a tots els pacients. És a dir, per potenciar la coordinació i la integració de l'oficina comunitària i el farmacèutic amb la resta de nivells assistencials i professionals sanitaris ", ha tancat Aguilar.









Sense pressupostos, la sanitat pública perilla





Per la seva banda, el president de l'Organització Mèdica Col·legial (OMC), Serafín Romero, ha avisat que la Sanitat és la "principal afectada" per la convocatòria d'eleccions generals, el proper 28 d'abril, anunciada aquest divendres pel president del Govern, Pedro Sánchez.





I és que, al seu parer, aquest anunci suposa una "marxa enrere" per a tots els temes que estaven sobre de la taula del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social i que, ara, amb la dissolució de les Corts, es "paralitzaran de nou ".





"En aquesta etapa, excepte a la recuperació de l'atenció sanitària universal que, des de la professió mèdica, hem vingut defensant des que es va trencar, tots els altres projectes, mesures i reformes (l'última en la qual s'estava avançant per renovar l'Atenció Primària a Espanya) tornin a la casella de sortida ", ha lamentat Romero.





En aquest sentit, el president de l'OMC ha ironitzat que la "esperança de vida" del titular del Ministeri de Sanitat té una mitjana de 6 mesos i, en el millor dels casos, no més d'un any. "L'any passat vam comptar amb tres ministres diferents, de formacions polítiques diferents", ha recordat, al·ludint a Dolors Montserrat, Carmen Montón i l'actual ministra, María Luisa Carcedo.





Una situació que, tal com ha advertit, fa "impossible" poder dur a terme polítiques de planificació de Recursos Humans, ni les "necessàries" reformes que impulsin el model sanitari que Espanya es mereix. Per això, ha demanat un Pacte per la Sanitat que "allunyi aquesta dels vaivens polítics" que suposen els canvis de cartera, les eleccions o qualsevol acord polític.