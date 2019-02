Torra va a Brussel·les malgrat que la UE vetés el seu acte amb Puigdemont contra el judici

Als independentistes els encanta desobeir. Per això, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmat que dilluns estarà a Brussel·les tot i que no se li ha permès un acte al Parlament Europeu al costat del seu antecessor, Carles Puigdemont.





"Mentre pugui sortir per tot el món -i ho faré dilluns a Brussel·les també encara que no ens deixin entrar al Parlament Europeu, però ho farem a Brussel·les-, anirem a denunciar on sigui aquesta causa repressiva", ha dit durant un discurs a Molló (Girona).





Ell mateix i Puigdemont van enviar una carta divendres al president del PE, Antonio Tajani, en què l'insten a "rectificar la seva censura" després vetar la conferència de dilluns 'Catalunya i el judici sobre el referèndum: un repte per a la UE'.





La carta pregunta per què s'impedeix l'acte al·legant raons de seguretat: "Ens agradaria saber per quins motius ha decidit que l'acte programat, organitzat pels eurodiputats Ralph Packet i Ivo Vajgl, ha estat considerat un problema de seguretat".









VISITA A MOLLÓ

Torra ha pronunciat un discurs aquest dissabte al matí durant la commemoració del 80 aniversari del final de la Guerra Civil a Molló, zona de pas de l'exili cap a França en acabar la contesa.





En la seva intervenció ha defensat fer front a "aquesta causa repressiva contra una idea, una idea tan legítima, tan pacífica, tan democràtica com qualsevol altra", en referència a la independència de Catalunya.





Davant d'això, ha defensat que complirà amb un mandat electoral dels catalans: "El mandat és fer república, i nosaltres seguirem per aquest camí amb totes les conseqüències fins al final".





"Us vull agrair el vostre suport de tots aquests mesos i us vull demanar el vostre coratge, la vostra valentia i el vostre compromís per als mesos que vindran", ha afegit.





En Molló ha estat al costat del director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà (França), Josep Puigbert, i també ha visitat l'Ajuntament, on ha signat en el Llibre d'Honor.