Campiones a Portugal de la primera edició de l'Eurocopa de futbol sala

Nit èpica per a les guerreres espanyoles que s'han endut la primera Eurocopa de la història del futbol sala femení davant Portugal amb un contundent 4 a 0 a domicili a Gondomar, Porto.









En un partit que va iniciar molt renyit contra les portugueses, Espanya inaugurava el partit en el minut 8 amb un gol de Mayte que sorprenia, ja que, amb el factor casa a favor, molts tenien per preferides a les locals. Però llavors, al minut 13, va arribar el segon gol de Anyta i la selecció espanyola va començar a creure-s'ho.





Davant d'una Portugal totalment desencertada de cara a porteria ia la qual la pressió per no decebre la seva afició l'ha pogut, veia en la primera meitat com se li complicava molt poder aixecar la copa ja amb el tercer gol d'Amelia al 20, i la defensa robusta i sòlida de les espanyoles i els grans aturades de la meta espanyola Sílvia.





A la segona part va continuar la tensió d'una final en què els dos equips sabien el que es jugaven: un títol i deixar-se de res al futbol sala femení europeu. Després del desgast intens de la primera meitat, les espanyoles van decidir conservar la pilota al segon tram del partit i les portugueses es desesperaven.





@SeFutbolFem





I ja, l'eufòria es desfermava quan Vanesa Sotelo, MVP del torneig, marcava el 4 a 0 per a Espanya i la convertia en la primera campiona europea de futbol sala femení de a història d'aquest esport.