Marlaska advoca per reformar acusacions com la de Vox

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha donat suport aquest dilluns reformar la figura de l'acusació popular en ser preguntat pel paper de Vox en el judici als líders del procés al Tribunal Suprem.









També s'ha remès a la sentència abans d'"analitzar" possibles indults als processats i ha dit que l'autodeterminació de Catalunya "no pot ser objecte de cap resolució, de convenir res o un compromís de converses" per part Govern.





En una entrevista a Los Desayunos de TVE, Grande-Marlaska ha defensat que l'acusació popular segueix sent objecte d'un "debat necessari" ja que, segons ell, aquesta figura és pròpia d'"un Estat de Dret que està en els seus inicis i on hi ha molts dubtes sobre la Fiscalia i la seva acció pública penal".





Grande-Marlaska, que és jutge en excedència, ha afegit que "ja és hora que puguem fer una anàlisi i un esforç conjunt en poder dibuixar el que és l'acusació" en ser preguntat, en concret, sobre el paper de Vox al judici del procés.





"Quan un Estat de Dret està consolidat, com és l'Estat espanyol, institucions com l'acusació popular cal reformar-les, matisar per evitar que sota interessos públics s'amagui realment interessos particulars aliens al que ha de ser la seva naturalesa", ha dit.





El titular de l'Interior ha assenyalat que "com a jurista" li sembla inapropiat valorar qualsevol possibilitat d'un indult "sense que primer s'hagi celebrat el judici i hi hagi una sentència".





Ha dit que hauria d'estudiar el contingut d'aquesta condemna i el posicionament de la Fiscalia o el tribunal "sobre la possibilitat de l'indult, si se sol·licita". "Després d'aquests tràmits previs, jo podria analitzar la figura o la possibilitat de l'indult; mentrestant em sembla absolutament improcedent i inadequat", ha subratllat.