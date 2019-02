L'avançament electoral frustra el protagonisme del judici del procés i els possibles indults

L'avançament electoral per celebrar comicis generals el 28 d'abril ha frustrat el protagonisme del judici del procés i ha motivat també que els polítics presos, que no descartaven un indult del Govern de Sánchez si eren declarats culpables, vegin ara més lluny aquesta possibilitat.









Des de les formacions independentistes han volgut traslladar a l'opinió pública que es tracta d'un judici per part d'un Estat repressor i que no ha estat possible arribar a un diàleg ni amb el Govern anterior del PP ni amb l'actual del PSOE.





Més d'un any després a la presó preventiva, des dels sectors sobiranistes veuen com la possibilitat que hi hagi un govern de coalició de PP i Cs es tradueixi en, al seu parer, més repressió cap a Catalunya i per descomptat cap mesura de gràcia per als reclusos.





155





Tant Pablo Casado (PP) com Albert Rivera (Cs) han promès com a mesura estrella l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya, com ja va fer Mariano Rajoy, per minvar la sobirania.





En aquest sentit, l'escenari es complica amb la irrupció de Vox, que segons les enquestes després de l'aparició al Parlament andalús, farà el salt al Congrés.





Vox exerceix l'acusació particular en el judici del procés i demana penes de fins a 74 anys de presó per, entre altres, el líder d'ERC i exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras.