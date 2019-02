Zapatero: l'avançament electoral és "lògic" i els independentistes han de reflexionar "molt a fons"

L'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero ha qualificat la convocatòria d'eleccions generals per al 28 d'abril com "una decisió encertada" i un avançament "lògic" després que els Pressupostos de 2019 no hagin sortit endavant "de manera no raonada". Ha instat així als partits independentistes a dur a terme "una reflexió molt a fons" per no donar el seu suport als comptes al Congrés.





En qualsevol cas, ha assegurat que la data triada és "raonable" i que "els ciutadans espanyols estan acostumats a votar avui i aquí a un mes si fa falta", a més de negar que sigui un fracàs del Govern de Pedro Sánchez.





Zapatero, en declaracions als mitjans aquest dissabte a la tarda en Port de Sagunt (València) abans de la presentació del candidat socialista a l'Alcaldia, ha defensat que "la decisió ha estat encertada" i que "si no pots tirar endavant els Pressupostos, és lògic que es convoqui als ciutadans ".





Segons la seva opinió, amb aquest avançament, "tots els que han estat reclamant eleccions i dient que el Govern i el president estaven aferrats a la butaca segurament s'hauran endut un cert disgust".





"És una data raonable, la ciutadania espanyola està acostumada a votar avui i aquí a un mes si cal, com succeirà amb les eleccions autonòmiques i municipals", ha afirmat, i també ha dit que els socialistes van "contents i amb ganes sempre que s'obren les urnes ".









"CONEIXENT EL PP, ES MOLT DEMANAR"





Respecte a si el veu com un fracàs del Govern, Zapatero ho ha descartat i ha assegurat que "la dreta ha demostrat hipocresia: Si la seva preocupació era el possible suport dels independentistes, podrien haver pensat en l'interès general, Espanya i en donar suport als Pressupostos ". "És clar, que coneixent al PP, això és molt demanar", ha ironitzat, i ha afegit que això és "un exercici que cap ciutadà podria donar com a possible".





A més ha sostingut que "a les forces política trucades independentistes els cal un procés de reflexió molt, molt a fons", ja que creu que "han de ser conscients que el procés judicial és el procés judicial" i que el diàleg polític que defensa tant ell com Sánchez "és un diàleg polític a llarg termini".





DIÀLEG "ABANS O DESPRÉS"





"Aquest era un moment per haver demostrat que es vol de veritat un diàleg: els que han reclamat un diàleg des de l'independentisme haurien de saber que, en lògica política, aquest diàleg suposava facilitar al Govern la tasca", ha defensat, cosa que li "porta a pensar que necessiten un procés de reflexió, reflexió interna, perquè abans o després hi haurà diàleg, cal preparar-lo bé".





De cara al futur, sobre l'esdevenir d'Espanya després del 28A, l'expresident ha recordat que s'han donat diverses convocatòries electorals en els últims quatre anys i que és una cosa que està previst en el sistema democràtic.





Per a Zapatero, "el mapa polític ha canviat molt: hi ha fragmentació, i la fragmentació fa que sigui més difícil aconseguir períodes estables de govern". "Però som els propis espanyols els que hem votat així, i ja veurem què votem el 28 d'abril", ha remarcat.





Ha reconegut que "si hi ha fins a sis partits o set per decidir una majoria, ja que és lògic que aquesta majoria sigui difícil", tot i que ha augurat que "arribarà un moment en què trobem aquest engranatge i es produeixi una estabilitat".