El PSOE guanyaria les eleccions, sense poder governar y la dreta junta tampoc podria fer-ho

El PSOE guanyaria les eleccions generals del proper 28 d'abril amb fins a 117 escons dels 350 que componen la Cambra, seguit pel PP, que perdria gairebé la meitat de diputats respecte a les últimes eleccions de 2016, i per Vox i Ciutadans, que empatarien a assolir cada un al voltant de 45 escons.





Així es desprèn d'una enquesta preelectoral elaborada pel Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) per a 'El Periódico', publicada en la seva versió digital aquest dissabte, que conclou que cap dels dos blocs de dretes o esquerres aconseguiria per si sola la majoria absoluta que li permetria governar sense aliats nacionalistes.





Units Podem tan sols obtindria entre 36 i 39 escons, el que suposaria una pèrdua de fins a 35 seients al Congrés. En el millor dels casos, els 117 escons de PSOE més els 39 de Units Podem els donaria per assolir 156 seients.









D'aquesta manera, haurien de reeditar el suport que va rebre el president del Govern, Pedro Sánchez, a la moció de censura del passat any per poder formar govern. Així, aquests 156 escons, units als 17 d'ERC --respecte dels 9 de les últimes eleccions- i els 3 de PDeCAT --respecte dels 8 dels darrers comicis-, sí aconseguirien superar els 175 escons necessaris per a la majoria.





A l'altre bloc, PP, amb 77 escons com a màxim, Ciutadans, amb 47, i Vox, amb 46, només aconseguirien 170 diputats, cinc per sota dels necessaris, de manera que també haurien de recórrer al suport d'altres formacions si volguessin formar un nou govern.





El sondeig, realitzat a través d'entrevistes telefòniques i presencials assistides per ordinador, va ser realitzat entre el 13 i el 15 de febrer a 1.000 persones majors de 18 anys i amb dret de vot, estratificant per comunitat autònomes i dimensió de municipi.