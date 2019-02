Pablo Iglesias saneja Podemos pel 28-A

La candidatura de Podemos per a les pròximes eleccions generals no comptarà amb cap de les personalitats crítiques del partit. Només 24 dels 46 parlamentaris actuals repetiran en les llistes dels comicis generals del pròxim 28 d'abril per al Congrés i el Senat.





Però Pablo Iglesias no ha iniciat aquesta depuració sol. L'altre Pablo, Echenique, també s'ha mostrat a favor d'expulsar gairebé la meitat dels parlamentaris actuals. Podem ja té els seus candidats elegits per a les generals, havent estat previnguts organitzant unes primàries urgents al novembre de l'any passat, a vista del que podria passar aquest 2019 amb el govern de Pedro Sánchez.





L'únic punt que encara queda per segellar per als del partit morat és confirmar l'aliança amb Izquierda Unida, Equio, En Marea o En Comú i altres confluències que el partit vulgui escollir, on es descarta a Iñigo Errejón per complet oa la plataforma que està impulsant Gaspar Llamazares.









D'aquestes primàries anticipades, Iglesias ha tornat a ser reelegit com a cap de llista amb el 89,3% dels vots totals, en unes primàries amb un pobre 12% de participació i amb Iglesias amb una candidatura única com a candidat a la presidència del Govern .





En nombre de vots en les primàries de Podem, el segueixen a Iglesias, Irene Montero, consolidada actualment com la nova número dos del partit i el secretari d'Organització, Pablo Echenique, molt afí a Iglesias. Després d'ells, Alberto Rodriguez, Ione Belarra, Rafa Mayoral i Noelia Vera, van ser els candidats amb més vots, i aniran a les llistes al costat de Juanma del Olmo, Glòria Elizo, Sofia Fernández Castañón i Pilar Garrido, entre els noms més destacats.





Per tant, aquesta organització de partit basada totalment en el projecte d'Iglesias deixa fora de poder optar a la propera legislatura per Podem als candidats que en el seu dia van donar suport a Errejón, qui ha quedat relegat a les eleccions autonòmiques com a candidat de la confluència de Manuela Carmena, Més Madrid, renunciant al seu escó ia ser candidat del partit morat.