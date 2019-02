L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha lliurat aquest dijous els Premis Ciutat de Barcelona, en un acte que s'ha celebrat amb homenatges repetits als polítics presos tant per part de la primera edil com de diversos dels premiats, cosa que ha portat als líders municipals de Cs, Carina Mejías, i del PP, Alberto Fernández, a abandonar la sala com a protesta.





Colau ha obert l'acte criticant un judici "que no hauria d'haver començat mai" i diversos dels guardonats han lamentat també la situació en les seves intervencions, de manera que Mejías i Fernández s'han anat l'acte, que també ha abandonat el líder socialista a l'Ajuntament, Jaume Collboni, però en el seu cas perquè havia d'anar a un altre acte --la regidor del PSC Carmen Andrés s'ha quedat fins al final--.





Diversos dels premiats han criticat la situació, i els assistents han aplaudit especialment la intervenció del periodista Jesús Rodríguez --que ha recollit el premi a Mitjans de comunicació--, que ha defensat que el periodisme serà necessari "mentre alguns partits pretenguin pervertir el llenguatge i fer-los cridar polítics presos en lloc de presos polítics".





La seva intervenció ha provocat aplaudiments del públic però també la marxa de Mejías i Fernández, si s'escau després que el periodista de 'La Directa' hagi carregat contra el candidat a l'Alcaldia pel PP, Josep Bou, per haver criticat el també periodista Xavier Vinader, ja mort, després de publicar que va militar en l'extrema dreta, cosa que Bou va negar.





Mejías i altres regidors de Cs també s'han anat durant la seva intervenció, i la dirigent de Cs ha sostingut en un apunt a Twitter que Colau "polititza una vegada més un acte institucional, sectari i amb constants referències als presos separatistes", i ha afegit una etiqueta amb el missatge 'No en el meu nom'.





En la mateixa xarxa social, Fernández ha recordat que ja va abandonar aquests premis fa tres anys per un poema basat en el 'Pare Nostre', i ha dit que aquest any ho ha fet "per un altre aquelarre de Colau, en què certs premis només serveixen d'altaveu de l'extrema esquerra i l'independentisme".





En tancar l'acte, Colau ha lamentat la seva actitud, assegurant que ningú vol que altres se sentin malament però que ningú ha tampoc pensar que es pot limitar la llibertat d'expressió ni de pensament d'altres, i menys servidors públics: "Hem d'escoltar encara que no ens agradi el que ens diuen", pel que ha demanat disculpes als premiats per la marxa dels regidors.