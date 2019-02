PSOE i PP també purguessin les seves files per al 28-A

Qui té un peu més fora que dins en el seu actual càrrec en PSOE i PP?





Començant per l'actual presidenta del Congrés, Ana Pastor no repetirà si guanya Sánchez les eleccions del proper 28 d'abril. I encara que guanyés el PP, és probable que la representació de les Corts s'ho cedissin a Ciutadans. I això és només en principi.





S'espera un gran canvi de les cares del Congrés. Nous rostres ocupessin els escons, i fins i tot els grans partits, com PP i PSOE, se sumen a l'escabetxada de Podemos, van a renovar de manera dràstica les seves llistes. Mentre els del partit morat han escombrat als 'errejonistas', Sánchez farà el mateix amb les 'susanistas' i Pablo Casado el mateix amb els afins a Mariano Rajoy. A part d'anhelar un canvi, el Congrés també té set de venjança.









El PP de Casado, a pels afins de Mariano Rajoy





Rajoy, Dolores de Cospedal i Fernando Maíllo van ser els artífexs del govern del PP que una moció de censura va desbancar pels seus errors polítics respecte al conflicte amb Catalunya. Pablo Casado vol defugir dels aires de fracàs i dels homes de Rajoy, només es mantindran en la cúpula dels populars Teodoro García Egea i Javier Maroto.





Els noms que cauran segur per la seva falta d'afinitat amb el projecte de Casado, més afí a la política d'Aznar que no al conservadorisme de Rajoy, seran Jorge Fernández Díaz, vinculat amb el cas Bárcenas; Álvaro Nadal, molt fidel a Soraya Sáez de Santamaría i que ha demanat tornar al seu càrrec comercial a Washington, i hi ha dubtes sobre Íñigo Méndez de Vigo, Cristóbal Montoro, Francisco Martínez (vinculat al Cas Villarejo), Fátima Báñez, Isabel García Tejerina o Juan Ignacio Zoido.





També Maíllo té dubtes de la seva continuïtat, a diferència d'altres populars més veterans que sí que s'acomiaden del seu càrrec com Gerardo Camps, Garcia Cañal, o Perez Aras, mantenint-Rafael Hernando a Andalusia i Dolors Montserrat a Catalunya.





Els encarregats d'elaborar les llistes, Egea, Maroto, Andrea Levy, Lasquetty i Maria Pelayo, es van posar des d'aquest divendres a la feina, descartant almenys 30 dels actuals diputats populars i deixant en l'aire el lloc de portaveu, per unes eleccions en què les enquestes a penes donen 100 escons per als populars.





La regeneració socialista





Sánchez també renovarà les seves llistes, ja que la majoria dels seus 83 diputats no són adeptes a les seves polítiques. Només 16 d'ells, (els 8 del PSC i 8 més) es van posicionar del seu costat per intentar evitar la investidura de Rajoy a 2016, desobeint el mandat de la gestora que en aquells dies presidia el partit.





Els 8 seguidors de Sánchez, (6 dones i 2 homes) més enllà del PSC, són Margarita Robles, Zaida Cantero, Sofia Hernanz, Pere Joan Pons, Susana Sumelzo, Odón Elorza, Mari Luz Rodríguez Seijo i Rocío de Fruits.





En el cas de Rafael Simancas o Pilar Cancel·la, els que es van abstenir en la investidura de Rajoy, seguiran amb Sánchez per la seva relació amb la vicesecretària general del partit i portaveu parlamentària, Adriana Lastra.





Els altres 68 diputats restants que tenia fins ara Sánchez, no repetiran, destacant noms com el de José María Barreda, Soraya Rodríguez, Antonio Hernando o els dubtosos César Luena, Patxi López (que està pensant en retirar-se) o Micaela Navarro, Antonio Pradas, Miguel Ángel Heredia o Terol Ignacio Urquizu molt afins a Susana Díaz i als barons, els qui van fer fora a Sánchez del partit el 2016, perquè després tornés a 2017.





Així que, si els sondejos encerten i Sánchez treu més de 110 diputats, necessitarà omplir seients buits i també buscar qui se sent en els nous.





Per això, afegint-se a la ruptura definitiva en Podemos entre Iglesias i Echenique contra Errejón i Tania Sánchez, l'actual president de Govern espera poder legitimar el seu mandat desfent-se de la part massa tradicionalista del PSOE i apostant per un socialisme compromès amb Espanya.