El president del Grup Godó, Javier Godó, ha pres la decisió d'ascendir a Ramon Rovira en l'organigrama del grup d'empreses mediàtic català. Rovira, que porta temps sent un dels homes forts de la casa --tant davant com darrere de les càmeres-- passarà a ser adjunt a la presidència i director de Relacions Institucionals de la companyia.





El càrrec de nova creació assumeix les responsabilitats que durant els últims 16 anys va desenvolupar el fins ara director general de la presidència, Josep Caminal, que abandonarà el Grup Godó a finals de febrer per emprendre nous reptes personals. Entre les responsabilitats de Rovira es trobarà la política de comunicació del grup, així com la gestió dels projectes audiovisuals de les diferents plataformes del grup d'empreses.





Amb aquest nomenament, Ramon Rovira (1960) assumeix encara més protagonisme en la gestió interna de la companyia, malgrat que el seu full de serveis en el passat recent en el grup no avalin precisament aquest ascens. Després de la sortida de Josep Cuní de la televisió del Grup Godó, Rovira va ser l'escollit per reanimar una cadena que sempre ha batallat contra les baixes audiències.





Els seus resultats van ser frustrants: la cadena no només no va aconseguir remuntar en nombre de televidents, sinó que es va acabar d'enfonsar sense aconseguir tot just fer-se lloc en el panorama mediàtic català.





Ara mateix 8tv és una "closca buida": el canal es dedica a emetre sèries de televisió i espais de publicitat fins que la direcció afronti la seva possible venda o decideixi de forma temporal paralitzar les emissions.





TV3, BANC SABADELL... I ARA EL GRUP GODÓ





Al llarg de la seva trajectòria professional, Ramon Rovira ha treballat al diari 'El Punt', a Ràdio Nacional d'Espanya, a Catalunya Ràdio (va ser delegat a Girona) i a TV3, on va dirigir la secció de política, la delegació de la cadena a Washington (1996-2001) o la secció d'informatius (2001-2004). També va presentar durant cinc anys el programa de debat al Canal 33, 'Àgora'.





Entre 2007 i 2017, Rovira va unir el seu destí professional al Banc Sabadell, del qual va sortir per la seva proximitat amb els líders independentistes. La línia política del banc mai ha volgut mullar-se amb el 'procés', i per això l'afinitat de Rovira amb el nacionalisme creava una dissonància en el si de l'entitat --curiosament, el periodista va arribar de la mà dels socialistes. La seva sortida es va produir al novembre de 2017, quan després de deu anys com a 'dircom' del banc de Josep Oliu va saltar a la primera línia del Grup Godó.