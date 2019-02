Endesa, escollida per al desenvolupament de tres nous "projectes clima"

Endesa ha estat seleccionada per tercer any consecutiu per l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic per al desenvolupament de tres nous "projectes clima", amb l'objectiu de reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH), segons ha informat l'entitat.





Els projectes seleccionats s'emmarquen dins de l'àmbit de la mobilitat elèctrica i del model de construcció sostenible de la companyia. I han estat elegits pel Ministeri per a la Transició Ecològica, a través del Fons de Carboni per a una Economia Sostenible (FES-CO2).





Els projectes clima són un instrument de finançament creat pel Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient. Aquest finançament s'utilitza per mobilitzar recursos i eliminar barreres, incentivant la inversió en projectes susceptibles de reduir emissions GEH. La seva finalitat és així reorientar l'activitat econòmica nacional cap a models baixos en carboni.





PLANS D'ENDESA DINS EL PROJECTE CLIMA





Dins dels plans presentats en l'àmbit de la mobilitat, Endesa continua amb el pla de mobilitat elèctrica per a empleats, amb el qual ha aconseguit que un 7,5% de la seva plantilla circuli per la ciutat i carreteres amb zero emissions. El seu objectiu és que per al 2020 la xifra d'empleats que formen part del pla ascendeixi al 10%.





La companyia ha ofert facilitats als seus treballadors per a l'adquisició d'un punt de recàrrega domèstic i ha portat associat des dels seus inicis la instal·lació d'infraestructures de recàrrega a les principals seus de la companyia.





A més, a la seu social de Madrid, Saragossa i Sevilla, hi ha un pàrquing exclusiu de vehicles elèctrics amb accés a carregadors semiràpids i un punt de càrrega rasa.





Aquest any, dins dels plans de mobilitat, Endesa ha inclòs també el pla de mobilitat elèctrica mitjançant 'car sharing', amb el qual pretén promoure un canvi modal en la utilització del transport dels empleats, fomentant la utilització de vehicles elèctrics en substitució de taxis.





El servei consisteix a posar a disposició dels empleats vehicles elèctrics perquè puguin realitzar les seves gestions laborals de manera sostenible. Aquest servei es presta actualment en set seus i aquesta compost per 23 vehicles.





A través d'aquesta mesura Endesa preveu un estalvi d'emissions de més de 20 tones de CO2, i espera arribar a un ràtio de 100.000 i 150.000 kilòmetres anuals recorreguts en 2019 i 2021, respectivament.





Finalment, a través del seu nou pla de lloc de construcció sostenible, l'entitat busca integrar la sostenibilitat en els llocs de construcció, responent a les necessitats de les activitats de construcció ia les realitats del territori.





L'actuació d'aquest últim pla consistirà, per exemple, en la instal·lació d'equips fotovoltaics aïllats com a substitució de grups electrògens per a consum elèctric dels campaments durant la fase de construcció dels projectes de la signatura. I un cop finalitzada, els equips seran donats a la població local per a ús públic.





Amb aquestes tres activitats s'estima la reducció de més de 800 tones de CO2 anuals, reflectint la sostenibilitat en la gestió diària del negoci elèctric d'Endesa.