El Tribunal Constitucional (TC) recorda als acusats pel 'procés' independentista a Catalunya que la via legal per denunciar les presumptes vulneracions de drets constitucionals és la pròpia via judicial mentre el procediment penal estigui en curs. És a dir, que abans d'acudir al tribunal de garanties han de d'esgotar tots els recursos previstos al Tribunal Suprem.





El Ple del TC ha donat a conèixer aquest dilluns la sentència en la qual s'inadmet el recurs d'empara presentat per l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell contra la interlocutòria del jutge instructor de la causa Pablo Llarena en què va rebutjar de ple estudiar la recusació plantejada contra ell per falta d'imparcialitat. La decisió va ser avançat dimarts passat, 12 de febrer.





Els magistrats van decidir de forma unànime rebutjar aquesta demanda d'empara de Forcadell --que s'enfronta a 17 anys de presó pel delicte de rebel·lió-- en considerar que aquesta ha estat presentada de manera "prematura" perquè el procediment en el qual es troba immersa, i per la que està en presó preventiva, encara segueix "en curs".





"En aquells casos en què el procés encara no ha conclòs per decisió que es pronunciï sobre la condemna o absolució, i fins i tot en els quals la celebració del judici oral no ha tingut lloc, resulta prematura la invocació de lesions que podrien ser examinades ulteriorment en el curs del procés", explica la sentència.





Per tant, "el marc natural en què ha de intentar-se la reparació del dret constitucional vulnerat per l'actuació del òrgans jurisdiccional és el mateix procés judicial previ", afegeix.





PENDENT DES DEL SETEMBRE DE L'ANY PASSAT





El tribunal de garanties tenia pendent aquest assumpte des de principis del mes de setembre de 2018 quan va admetre a tràmit aquest recurs d'empara després que, tres mesos abans, el jutge Llarena inadmitís la recusació de Forcadell en considerar-la extemporània i un frau processal.





Després d'això, l'exmandatària actualment a la presó va acudir en empara al Tribunal Constitucional, ja que entén que aquesta decisió vulnera el seu dret a la tutela judicial efectiva, a un procés amb totes les garanties, a la defensa i al jutge imparcial. Les defenses del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'exconsellera Dolors Bassa, tots dos en presó preventiva pel 'procés', es van adherir a aquest recurs.





El TC va acceptar estudiar aquesta qüestió per si "planteja un problema o afecta una faceta d'un dret fonamental sobre el qual no hi ha doctrina d'aquest tribunal" i perquè el recurs "pot donar ocasió al Tribunal per aclarir o canviar la seva doctrina com a conseqüència de un procés de reflexió interna".





RESPOSTA SIMILAR





Ha contestat de forma similar que als recursos presentats per la pròpia Forcadell i l'exmembre de la Mesa Anna Simó sobre la competència "objectiva i funcional" de l'alt tribunal per investigar i enjudiciar el 'procés' independentista.





El Ple del Tribunal Constitucional (TC) va explicar llavors que els recursos van ser plantejats abans del previst en el procés d'empara i que, per tant, haurien d'haver esgotat prèviament la via judicial davant el Tribunal Suprem amb el plantejament d'un "article de previ i especial pronunciament "que sol·licités la declinatòria de jurisdicció. Aquest tràmit es va celebrar després, el passat 18 de desembre, quan l'alt tribunal va reafirmar la seva competència.