El PSOE està disposat a eliminar l'impost d'hipoteques

El Congrés vota aquesta setmana si dóna més temps als bancs per aplicar el repartiment de despeses hipotecaris i de moment els socialistes s'obren a suprimir el polèmic impost de les hipoteques, almenys en la compra de primer habitatge, després que Pedro Sánchez decidís fa tres mesos que ho assumissin els bancs.









El Ple del Congrés decideix aquesta setmana si dóna tres mesos a les entitats financeres per adaptar-se a la nova llei de crèdit immobiliari, i no els 30 dies que de termini que contemplava la reforma del sector hipotecari quan va ser aprovada per la cambra baixa.





Aquest és un dels canvis sobre els quals el Congrés haurà de pronunciar-se durant la votació de les esmenes introduïdes pel PP en la futura norma durant la seva tramitació al Senat.





L'esmena supedita l'entrada en vigor de tot el referit a transparència material a l'aprovació d'un desenvolupament reglamentari que especifiqui els mitjans per remetre la documentació necessària al notari.





D'aquesta manera, si en tres mesos des de la seva publicació no hi hagués tal reglament, no entrarien en vigor les normes de transparència aprovades en la nova llei, entre elles el nou repartiment de les despeses que correspon a cada part, que el Congrés va entrar a regular després de conèixer-se la polèmica decisió del Tribunal Suprem d'atribuir primer al banc, i després al client, l'Impost d'Actes Jurídics Documentats.





Aquesta esmena, que ajorna dos mesos més l'entrada en vigor de la resta de la llei, va ser introduïda a proposta dels populars i Ciutadans, però no és l'únic canvi que el Congrés haurà d'examinar en el Ple previst per al proper dijous, últim tràmit parlamentari de la llei abans de la seva aprovació definitiva.





Així, els populars també han aprofitat el pas del Senat per la norma per introduir alguns dels canvis que no va poder fer al Congrés, com deixar a zero el tipus impositiu de l'IAJD, el conegut com a impost hipotecari, i la regulació d'un 'crèdit verd' per a fomentar les inversions d'eficiència energètica i la utilització d'energia renovable en edificis.





Una altra de les modificacions introduïdes a la cambra alta va ser encarir la devolució anticipada de part o tota una hipoteca concedida a tipus fix. Aquestes comissions per reemborsament anticipat es van fixar en un màxim del 2% en els deu primers anys de vigència i d'un 1,5% a partir de llavors.





Amb la seva majoria absoluta, el PP va optar per duplicar aquestes comissions, les fixa en el 4% i en el 3% per a tots dos casos, respectivament, tal com reflectia el projecte de llei que el llavors ministre i avui vicepresident del Banc Central Europeu (BCE ), Luis de Guindos, va portar al Congrés.