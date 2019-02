La Generalitat fixa els serveis mínims per a la vaga general del 21 de febrer

La Generalitat ha fixat els serveis mínims per a la vaga general de 24 hores convocada per la Intersindical-CSC per al dijous 21 de febrer, segons l'ordre de la Conselleria de Treball.





Els trens de Rodalies i regionals de Renfe funcionaran al 33% durant tot el dia, i Ferrocarrils de la Generalitat ho farà al 50% en hores punta -des de les 6.30 a les 9.30 hores i des de les 17 fins a les 20 hores- i al 25 % en hores vall.









El metro i el tramvia de Barcelona i els serveis de Transports de Barcelona operen al 50% en hores punta i el 25% en hores vall, mentre que la resta de transport de viatgers urbans i interurbans i el servei d'autobús que uneix la ciutat amb l'Aeroport de Barcelona oferiran la meitat del seu servei habitual.





El transport de persones amb diversitat funcional oferirà el seu servei habitual i es mantindrà el servei en el transport escolar per accedir als centres d'Infantil i Primària que no tinguin una alternativa de mobilitat pública.





En autopistes, treballarà un terç del personal habitual dedicat al manteniment, comunicacions i seguretat, centre d'operacions i assistència a l'usuari.





Es prestarà el 85% del servei en l'atenció telefònica per urgències i emergències que s'hagin de gestionar al moment, com les sanitàries, d'ordre públic i de violència masclista.





SANITAT





El servei d'urgències i les unitats especials de la sanitat pública mantindran el seu funcionament normal, i s'haurà de garantir els tractaments de radioteràpia i quimioteràpia en situacions urgents i de necessitat vital ia criteri professional.





També s'ha d'atendre l'activitat quirúrgica que no es pugui retardar derivada de l'atenció urgent i greu.





En els centres d'assistència extrahospitalària, es garantirà l'assistència urgent durant l'horari habitual de cada centre, i aquest servei es prestarà amb el 25% de la plantilla.





En l'assistència sanitària en els centres privats, s'establiran els mateixos serveis mínims que a la pública, menys en els centres d'assistència extrahospitalària, en els quals es mantindrà el personal imprescindible per garantir l'assistència urgent i que no es pugui retardar durant l'horari habitual de cada centre en un dia festiu.





Els serveis farmacèutics operaran amb el personal que presti serveis en els torns de guàrdia i nits, i les farmàcies de guàrdia mantindran seu servei.





EDUCACIÓ





Els centres docents públics i privats no universitaris i les llars d'infants comptaran amb una persona de l'equip directiu per centre de treball, en referència al titular de la direcció, del cap d'estudis, de la secretaria o de coordinació pedagògica del centre.





A més d'aquesta persona, s'afegirà un docent per cada sis aules d'ensenyament Infantil i Primària; un professor per cada quatre aules en els centres d'educació especial, i un terç de la plantilla a les escoles bressol.





Per mantenir la seguretat en l'horari de menjador i activitats complementàries, es fixa que treballi un terç del personal.