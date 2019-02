Romeva copia l'estratègia de Junqueras: "Sóc un pres polític"

L'exconseller català d'Afers Exteriors Raül Romeva segueix l'estratègia de defensa, en el judici pel procés independentista, ja vista en l'exvicepresident Oriol Junqueras, ja que ha decidit no contestar a les preguntes de les acusacions al considerar-se un "pres polític" subjecte a un "judici polític".





Per això, Romeva ha comunicat al tribunal que jutja el 'procés', després d'ocupar la cadira destinada per a les declaracions d'acusats i testimonis, que únicament respondrà a les qüestions que li plantegi el seu advocat, Andreu Van Den Eynde, qui també defensa a Junqueras.





"En coherència amb el que he fet durant la instrucció, vaig a declarar només a les preguntes del meu advocat. I perquè considero que això és un judici polític. Em considero un judici polític", ha afirmat l'exconseller, que també ha expressat el seu queixa per no comptar amb una traducció simultània del català durant el seu interrogatori.





El Ministeri Públic sol·licita per a l'exconseller 16 anys de presó per delictes de rebel·lió i malversació, mentre que l'Advocacia de l'Estat rebaixa la seva petició a 11 anys i mig de presó a l'acusar només de sedició i malversació. Vox, per la seva banda, eleva la sol·licitud de pena fins als 74 anys per dos delictes de rebel·lió, un organització criminal i un altre de malversació.





Sobre l'actuació concreta de Romeva en els fets que es jutgen, la Fiscalia afirma que va participar en les reunions per organitzar el procés independentista. Amb la finalitat de celebrar l'1-O, el seu departament es va encarregar de sufragar les delegacions del Govern a l'exterior (que funcionaven com ambaixades); de la campanya internacional de la Generalitat; així com les pàgines web internacionals i la contractació i finançament d'experts i observadors internacionals.





La defensa de Romeva insisteix, per la seva banda, en què no hi va haver cap alçament violent i, per tant, s'hauria de descartar el delicte de rebel·lió. També diu que la votació de l'1 d'octubre era legal i que hi ha una causa general contra l'independentisme.