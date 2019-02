El Jutjat contenciós administratiu 6 de Barcelona va admetre a l'octubre una demanda presentada per un veí de l'Eixample contra l'Ajuntament pels elevats nivells de contaminació a la ciutat, ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).





El demandant, Román Martín Valldeperas, demana al jutge que ordeni a l'Ajuntament prendre mesures per frenar la pol·lució i que es fixi per exemple un sistema de peatge d'entrada a la ciutat com ja fan en altres capitals europees, segons publica aquest dimarts 'La Vanguardia'.





L'escrit es va admetre el passat 3 d'octubre i actualment s'està a l'espera de rebre documentació abans que el jutge es pronunciï sobre si dóna la raó al particular o no, ha informat el TSJC.





En la seva demanda, que ara haurà de contestar el consistori barceloní abans que el jutge analitzi el cas, demana que els nivells de contaminació s'ajustin a la directiva europea que fixa una concentració màxima de diòxid de nitrogen (NO2) de 40 micrograms per metre cúbic , un nivell que s'ha sobrepassat des de 2010.





El demandant ressalta que a l'àrea metropolitana de Barcelona moren cada any de forma prematura unes 3.500 persones per infeccions relacionades amb la contaminació, i aporta documentació que constata com es depassen els límits europeus de màxims de pol·lució.





Aquest veí va enviar prèviament un escrit a l'Ajuntament per demanar informació sobre la contaminació a la capital catalana, però va veure insuficient la resposta i posteriorment va presentar el 3 de maig passats un recurs d'alçada davant el consistori que va quedar sense resposta, explica el citat diari.





Després d'aquest silenci administratiu, aquest particular va optar per recórrer al contenciós administratiu per incompliment de la directiva europea en matèria de qualitat ambiental.