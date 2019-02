El Govern central admet en l'acord que ordena l'exhumació de les restes de Francisco Franco del Valle de los Caídos que necessita l'autorització de la comunitat benedictina que custodia la Basílica per accedir al lloc de culte a executar el desenterrament o, si s'escau, el vistiplau de l'autoritat judicial competent, en aquest cas el Tribunal Suprem.





Aquesta circumstància, argumenta l'Executiu, no impedeix al Govern espanyol acordar l'exhumació, com ha fet en l'acord aprovat divendres passat pel Consell de Ministres, però sí condueix, reconeix, "a posposar a la fase d'execució de l'acord l'habilitació corresponent per a l'entrada en el referit lloc de culte d'acord amb l'ordenament jurídic, a partir de l'abast exposat a la inviolabilitat del mateix".





Així consta en l'acord aprovat pel Consell de Ministres, en el qual es dóna un termini de 15 dies a la família perquè triï un altre lloc d'inhumació de Franco alternatiu a la cripta de la Catedral de La Almudena i que sigui "viable", és a dir, que no plantegi problemes de seguretat i d'ordre públic com, al·lega l'Executiu, presenta La Almudena.





Tot i que la ministra de Justícia, Dolors Delgado, va intentar presentar l'acord com la decisió amb la qual es culmina el procediment, aquest encara està lluny de concloure, com es reconeix en el propi acord.





L'Executiu admet en aquesta fase del procediment que la inviolabilitat del lloc de culte prevista en els acords signats per l'Estat amb les diferents confessions provoca un efecte, que no és altre que el de "la necessitat de requerir l'autorització eclesiàstica o de la confessió respectiva per accedir al lloc de culte i donar compliment d'una disposició legal".





UN PERMÍS QUE NO ARRIBA





"En cap cas --abunda el Govern central en resposta a les al·legacions rebudes per l'abadia dels benedictins-- s'ha qüestionat aquest efecte, i precisament per això s'ha requerit la corresponent autorització a la comunitat benedictina al càrrec es troba la Basílica del Valle de los Caídos". El problema és que fins a la data, aquesta autorització s'ha denegat.





No obstant això, l'Executiu recorda que aquesta inviolabilitat no es pot entendre com que els llocs de culte estiguin al marge de la intervenció de l'autoritat civil, sinó que aquesta, de produir-se, haurà de ser concorde amb la legalitat vigent.





És a dir, que si l'autorització dels benedictins segueix sense arribar, el Consell de Ministres, segons estableix el mateix acord, podrà decidir "els actes que siguin necessaris" per executar l'exhumació, "incloent els relacionats amb l'accés a llocs de culte segons la normativa vigent".





Però aquests actes, com qualsevol decisió del Consell de Ministres, poden ser recorreguts per les parts davant del Tribunal Suprem per la via contenciosa administrativa.