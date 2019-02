L'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell ha manifestat la seva indignació per haver estat 637 dies en presó preventiva per un presumpte delicte de blanqueig de capital i organització criminal, a un dia que arrenqui el judici a Madrid, i ha assegurat que és absurd que diguin que podria fugir perquè té tota la seva vida "bloquejada" a més dels seus comptes.





"Soc innocent al 100%, no hi ha cas. Estic en presó preventiva perquè diuen que fugiré, la qual cosa és absurd, aquí tinc tota la meva família. M'han embargat el patrimoni, no tinc diners fora. Ho tinc tot bloquejat", ha assegurat en declaracions a 'El món a RAC1'.





En aquest sentit, ha afegit que fa dos anys que no pot pagar "ni una barra de pa". "M'ho han bloquejat tot. Ho tinc tot bloquejat, tota la meva vida bloquejada, no només els diners", ha dit al respecte.





Rosell ha assegurat estar "indignat per la seva situació. "He passat per tots els estadis; dubte, sorpresa, i encara avui per els meus advocats tot és surrealista. He batut el rècord de presó preventiva a Espanya per un delicte econòmic que no tinc ni perjudicat", ha aportat.





I és que ha assegurat que no va pagar "ni una comissió, ni un euro", a Ricardo Teixeira, expresident de la federació brasilera de futbol. "En el cas que ningú interpretés que sí vaig pagar, que repeteixo que no és el cas, no hagués passat res perquè al Brasil no és il·legal", ha aportat.





D'altra banda, a nivell d'actualitat esportiva, ha assegurat veure "molt bé" el Barça d'Ernesto Valverde. "Penso sincerament que seguim sent els millors i que el Madrid haurà de fer una gran inversió si no vol quedar-se enrere", ha manifestat.





També té clar que no hi ha substitut possible per Leo Messi, que segueix recuperant-se després d'unes molèsties en el duel davant del València. "Substituir Messi és impossible. No existeix cap jugador millor que Messi. És el millor de la història. No entenc el debat que es genera sempre en aquest sentit", ha apel·lat.





"En aquests moments hi ha dues posicions en les quals és urgent tenir un segon jugador; una és el lateral esquerre i una altra la de davanter centre. Afegeix que també necessitem un lateral dret potent", ha argumentat Rosell, malgrat la banda dreta estigui coberta per Sergi Roberto i Nelson Semedo, en un bon estat tots dos.





Pel que fa al cas Abidal per un possible trasplantament il·legal de fetge, quan l'ara secretari tècnic blaugrana era jugador i Rosell president del club, ho ha negat rotundament. "Quina animalada. Per resoldre-ho, només cal que vingui el cosí i ensenyi la cicatriu", ha assegurat, perquè va ser el cosí d'Abidal qui li va donar l'òrgan.





"Que citin a declarar tota la gent que era al quiròfan i que van veure el cosí i Abidal. El que més sento és que posin en dubte el paper fonamental del que és, sens dubte, el millor sistema de trasplantaments del món, que es fa al Clínic", ha manifestat.





No obstant això, sí ha reconegut que va ser ell qui parlava amb un interlocutor de nom Juanjo que assegurava haver comprat un fetge per a Abidal. "És clar que soc jo el de la conversa. Però escolti-la bé, jo simplement vaig fent que 'sí' i me'l trec de sobre quan parla del tema, no li faig ni cas", ha aportat. A més, ha opinat que Abidal no es "va portar bé" amb el FC Barcelona després del trasplantament.