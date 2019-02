A Espanya es produeixen a l'any 1.400 morts atribuïbles a l'excés de calor, i aquestes xifres podrien ascendir fins a les 12.000 en el període 2050-2100 si no es prenen les mesures necessàries, segons Julio Díaz, expert de l'Escola Nacional de Sanitat de l'Institut de salut Carlos III.





Aquesta mortalitat d'aquí a uns 30 anys podria suposar uns 50.000 milions d'euros pels diferents costos, tant sanitaris com socials i econòmics. "Sabem que després d'una onada de calor augmenten els ingressos hospitalaris en pacients amb Parkinson, per exemple. Cal actuar ja en zones i grups de risc, com les embarassades, a través dels plans de prevenció", ha reclamat l'expert durant una jornada organitzada pels ministeris de Sanitat i Transició Ecològica per abordar la contaminació de l'aire i les seves implicacions en la salut.





Durant intervenció, la ministra de Sanitat, María Luisa Carcedo, ha qualificat aquesta qüestió com a "prioritària" pels "riscos implicats per a la salut". "La contaminació de l'aire augmenta les morts per problemes cardiovasculars i per malalties respiratòries, comporta també menor pes en néixer, major nombre de naixements prematurs i se sap que afecta el desenvolupament psicològic durant la infància", ha enumerat.





En aquest sentit, ha afegit que viure a prop de vies de trànsit intens, per exemple, pot ser responsable de fins al 15 per cent dels casos d'asma en nens, i en un percentatge similar en adults i majors de 65 anys amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) o malalties coronàries. "Les condicions socials i econòmiques determinen la salut de les persones, però també la mala qualitat de l'aire afecta singularment", ha insistit.





De fet, segons l'Agència Europea de Medi Ambient, a Espanya es van produir durant 2015 unes 38.600 morts prematures relacionades amb la contaminació de l'aire. "Aquestes dades indiquen que cal actuar sobre tots els factors, com les emissions industrials, calefaccions o el trànsit, que són un factor clau en les ciutats", ha comentat la ministra.





"Si no abordem aquest assumpte i no el considerem un determinant de la salut, la situació empitjorarà. És evident la necessitat d'aplicar mesures eficaces per reduir l'exposició a la contaminació. Els costos sanitaris i els ingressos hospitalaris, en definitiva, es reduirien amb polítiques valentes, com pot ser la bona ordenació del trànsit en el medi urbà", ha assegurat Carcedo.





7 MILIONS DE PERSONES MOREN PER CONTAMINACIÓ DE L'AIRE





D'altra banda, la directora de Salut Pública i Medi Ambient de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), María Neira, ha assenyalat que fins a 7 milions de persones moren per causes relacionades amb la contaminació de l'aire a l'any. "Poden ser evitades amb polítiques com planificar millor la mobilitat o canviar la forma de consumir i produir. Estem comprometent el futur. Hem de començar a pensar què fer perquè no sigui així. No estem parlant de qüestions ambientals, sinó de com afecta la salut dels nostres fills", ha apuntat.





La clau, segons la seva opinió, és apostar per una transició ecològica "ambiciosa", així com "acabar amb el mite" que aquest tipus de polítiques mediambientals "suposen un gran cost". "La qüestió és l'ambició que posarem perquè la transició sigui ràpida i d'alta consistència. També quantes vides estem disposats a sacrificar", ha valorat.





En la mateixa línia, la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha reiterat que "existeixen alternatives" per lluitar contra la contaminació de l'aire. "Hem de preocupar-nos a facilitar el canvi pensant a on volem arribar. Cal mitigar l'impacte generant alternatives i superant els problemes que origina la qualitat de l'aire. Una societat no pot avançar si no protegeix els seus ciutadans, tant presents com a futur", ha conclòs la ministra durant la cloenda de la jornada, que s'ha emmarcat dins el cicle d'esdeveniments d'alt nivell per a la Transició Ecològica.