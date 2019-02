Torna el 'pressing' a ERC per part de la Crida. L'avanç de les eleccions generals ha agafat amb el peu canviat al cercle de Puigdemont a Waterloo, que intenta amb totes les seves forces recuperar una mica de protagonisme després de l'arrencada del judici.





Després del fiasco del Consell de la República --els inscrits han quedat molt lluny del milió previst en un començament--, de la renúncia de Puigdemont a lluitar per un escó al Parlament Europeu i que el PDeCat decidís no integrar-se al moviment transversal de l'expresident, ara la Crida intenta pressionar a la resta de formacions independentistes per concórrer de forma conjunta a les generals.





El secretari general de la Crida, l'ex ecosocialista Toni Morral, ha explicat aquest dimecres que han iniciat contactes amb JxCat, el PDeCAT, ERC, la CUP, Demòcrates i els comuns per aconseguir una candidatura sobiranista única de cara a les eleccions generals del 28 d'abril.





En declaracions als periodistes abans de reunir-se la direcció de la plataforma, que lidera l'expresident Carles Puigdemont, Morral ha defensat aquesta candidatura unitària: "La gent ens vol veure junts. Units. Davant el calendari electoral, la gent espera veure molta unitat".





Per a això, la formació personalista de Puigdemont ha presentat un manifest en què reclama aquesta candidatura, i Morral ha explicat que el faran servir per fer la "màxima pressió" a aquests partits. En el manifest, la Crida reclama una "candidatura unitària, transversal i sense partidismes que representi, en el si del Congrés i el Senat, l'interès nacional de Catalunya.





ERC ES FA EL SORD





Sembla, però, que la tàctica dels propers a Puigdemont cau en sac trencat. En plena recuperació de protagonisme per part de Junqueras, la declaració en el judici va ser seguida atentament pels partidaris de la independència, no sembla que els republicans volen salvar el projecte de l'expresident.





De fet, en les eleccions europees ja es evidenciat el distanciament entre les dues principals forces en el separatisme. ERC ha preferit segellar una llista conjunta amb BNG i EH-Bildu per presentar-se als pròxims comicis europeus de maig sota el nom 'Ara Repúbliques', i el cap de llista serà precisament l'exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras.