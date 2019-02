Desafiament de La Crida: volen una llista única republicana, barrejant als Comuns amb els independentistes

El secretari general de la Crida Nacional per la República, Toni Morral, ha demanat que per a les eleccions generals es formi a Catalunya una única llista electoral que aglutini les formacions que defensen "els valors republicans, la llibertat, els drets humans, la democràcia i el dret a l'autodeterminació ".





Morral ha defensat que en aquesta candidatura haurien d'estar tots els partits de l'espectre independentista com ERC, JxCat, el PDeCAT i la CUP, però també els comuns -formació que no defensa la independència de Catalunya però sí un referèndum, amb la distinció del PSC de que els socialistes volen que sigui una consulta pactada amb l'Estat-.





"Aquí també han d'estar els comuns. Està en risc la democràcia, els drets fonamentals, les llibertats i l'autodeterminació. Són valors que sobrepassen a l'independentisme" conclou Morral, de manera que considera que seria convenient sumar a la formació que lidera Ada Colau .





Morral ha recordat que la Crida va néixer per defensar la unitat sobiranista i posa al partit al servei de contribuir a aquesta candidatura transversal: "La Crida és una associació que el que intenta és associar al màxim de gent possible per intentar donar forma i concretar el repte de la unitat ".









Més enllà de com ha de ser la candidatura, el secretari general també planteja que els comicis han de ser en clau plebiscitària i en la lògica del "conflicte Catalunya-Espanya": per una banda les candidatures que defensen l'autodeterminació i, de l'altra, les que la rebutgen i fins i tot aposten per un altre 155.





Així, Morral ha conclòs que en aquestes eleccions generals es visualitzarà que hi ha uns partits a favor de les llibertats i els drets, i altres com PP, Cs, Vox i una part dels socialistes catalans que "s'apunten ràpid al 155".





ESCENARIS ALTERNATIUS





Si no es concreta la llista unitària que proposa, Morral garanteix que d'una manera o una altra la Crida serà present a les eleccions generals i obre dos escenaris: o competint electoralment o aportant candidats a llistes d'altres formacions sobiranistes.





"No descartem cap possibilitat perquè en aquest moment tot és molt obert, fluid, líquid i em sembla que la Crida com a eina pot ser útil", ha conclòs Morral, i ha recordat que l'avançament electoral els ha agafat recentment constituïts com a associació política.

"La Crida és un espai d'acció política i nosaltres políticament estarem en totes -les eleccions-. Això no vol dir que estiguem competint electoralment. Tenim opinió, volem participar i volem influir", i en cada elecció es decidirà com.





ELECCIONS EUROPEES





Sobre les eleccions europees, Morral insisteix que encara hi pot haver una llista unitària de l'independentisme encara partits com ERC ja l'hagin descartat per complet i veu possible "fer el màxim de pressió per aconseguir una candidatura de defensa de la causa catalana".





Així, Morral preveu exercir aquesta pressió per a una llista unitària "des de baix, amb un manifest, gent que doni suport, entitats, cares conegudes, aliances i amb la idea que a Europa cal anar a defensar la causa catalana que és també la causa europea ".





La Crida és un moviment polític impulsat per l'expresident Carles Puigdemont, el president, Quim Torra, i l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, i Morral reivindica que ja ha fet gestos per aconseguir aquesta unitat electoral: "Puigdemont es va oferir a anar per darrere de Junqueras en una candidatura unitària. No hauria de ser tan difícil ".





Si la unitat electoral tampoc és possible en les europees, la Crida haurà obrir-se a altres plantejaments, i preguntat per si estudien una aliança amb el PDeCAT, conclou: "No tenim negociacions amb cap partit. Ara iniciem converses amb tots els partits. Tenim reunions demanades amb ERC, la CUP i el PDeCAT ".