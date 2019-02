El Atleti de Simeone esclafa a la Juve de Cristiano Ronaldo

L'Atlètic de Madrid ha vençut aquest dimecres per 2-0 al Juventus en l'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions, amb sengles gols dels uruguaians Josema Giménez i Diego Godín, per forjar així una molt bona avantatge de cara al duel de tornada en terres turinesas.





Així, els matalassers acudiran el 12 de març a Torí per davant en el marcador, i sobretot en l'anímic, d'una eliminatòria que encara augura episodis d'hipertensió. El seu principal aval és no haver encaixat tants al seu estadi, un desafiament que el Juventus haurà de solucionar si de veritat anhela la remuntada i el seu estatus de 'gallet'.

Amb un Metropolità a vessar, Diego Pablo Simeone va disposar un 'onze' inicial amb la vella guàrdia de la seva plantilla, tant en defensa com dalt. I aquí destacava l'hispà-brasiler Diego Costa tornant a la titularitat després d'haver jugat amb prou feines mitja hora dissabte passat a Vallecas, en el que va ser la seva reaparició després de gairebé tres mesos lesionat.









La batalla contra el sòlid líder de la lliga italiana es plantejava aguerrida, de manera que el 'Cholo' Simeone va triar a Costa en detriment del de vegades insuls Álvaro Morata, ex-jugador 'bianconero' i encara a la recerca del seu rol en l'Atleti. La sola presència del seu company Costa al costat d'Antoine Griezmann va dotar d'ímpetu als locals, al màxim de revolucions en una primera part de tempteig indissimulat.





Els pupils de Massimiliano Allegri van avisar abans de la cambra del hora, amb una falta directa molt, molt llunyana però que Cristiano Ronaldo va colpejar amb perícia perquè el porter rival entrés en escena. Va ser la primera intervenció de l'eslovè Jan Oblak, que va manar aquesta pilota a córner amb una estirada digna de fotografia.





Va insistir la Juventus precisament des del córner, amb un cop de cap del central Leonardo Bonucci que va marxar desviat per alt. Amb Simeone movent tecles en l'atac blanc-i-la primera oportunitat de perill va arribar no obstant això de les botes de Thomas Partey, gràcies a un xut ras i llunyà que va aturar Wojciech Szczesny.





La tensió seguia creixent, amb Costa amonestat per protestar; i el propi ariet hispanobrasiler va provocar que pugessin els decibels de l'estadi, en ser objecte de falta als 28 minuts en una cantonada de l'àrea italiana. Encara que l'àrbitre Felix Zwayer va decretar penal en primera instància, des del VAR es va rectificar aquesta decisió per convertir el llanci a faltar just a la vora de l'àrea.





Griezmann gairebé va encertar per marcar amb aquesta mateixa falta, però Szczesny va replicar bé per aclarir. Es va interrompre llavors la producció ofensiva de l'Atleti, signant taules fins al descans contra una 'Juve' laboriosa però sense mordent. Cristiano es bolcava a ambdues bandes, mentre que Mario Mandzukic i Paulo Dybala li generaven espais sense recompensa.





El mateix 'CR7' obrir les hostilitats a la segona part amb un xut des de la frontal de l'àrea i que es va ser molt alt. Gairebé immediatament, va ser Costa qui va tenir una ocasió pintiparada en aprofitar un desmarcatge a la carrera i plantant-se davant d'un Szczesny que havia relliscat; amb Bonucci encimando a Costa, aquest va fer un mal xut que no va agafar porteria.





El partit es va animar i més Griezmann, tot seguit, va estavellar una vaselina al travesser gràcies a una rematada conjuntament amb un defensa 'bianconero'. Tots dos conjunts es van estirar, concedint espais perquè els més veloços veiessin la seva oportunitat. El 'Cholo' així ho va interpretar i va donar entrada a Morata al camp, retirant a un Costa sense brillantor a part de en la brega.





NOVA POLÈMICA AMB EL VAR





Aquesta opció de Morata va fer efecte ràpidament, ja que ell mateix va anotar de cap en el minut 70. Després d'un llarg aldarull als voltants de l'àrea visitant, Filipe Luis va centrar des del costat esquerre i Morata es va immiscuir entre els centrals per rematar al fons de la xarxa. No obstant això, Zwayer va revisar la jugada per una possible falta del davanter madrileny sobre Giorgio Chiellini.





El 'trenyella' alemany sí que va veure irregularitat en el forcejament i ha assenyalat tal falta, impedint que Morata s'estrenés el seu compte golejador amb la samarreta del primer equip de l'Atleti. Una altra vegada el VAR s'havia interposat en el camí del flamant fitxatge hivernal de l'Atleti, però l'alegria caminava a prop.





Es va encarregar d'això Giménez amb el 1-0, al minut 78, en rematar tirant a terra una pilota perduda dins de l'àrea 'juventina'. Tot havia sorgit d'un córner i de la mateixa guisa va arribar el 2-0, tot just cinc minuts després, amb un altre embolic mal defensat pel quadre italià. Szczesny va ser interromput pels seus propis jugadors i aquí va aparèixer Godín per reblar de reüll a la xarxa.





La 'Juve' només va tenir capacitat de reacció amb un intent de cap, per part de Cristiano, en el temps afegit. Es va veure així a un equip 'bianconero' amb pocs recursos, sense la fermesa amb la qual domina la Sèrie A cap de setmana després de cap de setmana. La seva candidatura a ser campió l'1 de juny, curiosament en el Metropolità, està ara en dubte per l'encert dels dos centrals charrúas de l'Atleti.