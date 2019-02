La notícia va saltar dimecres passat quan la revista 'Semana' va publicar en exclusiva el suposat romanç entre Malú i Albert Rivera.

Encara que ni el polític ni la cantant han volgut comentar la informació, el que sí està clar és que a tots dos els uneix una amistat el rastre pot seguir-se en les xarxes socials. Albert Rivera va publicar el passat 14 de desembre un post al seu compte d'Instagram en què lloava "l'art, la sensibilitat i l'energia" de Malú després d'acudir a un dels seus concerts.





El temps dirà si Rivera, que va trencar fa uns mesos la seva relació amb Beatriz Tajuelo, té "alguna cosa" especial amb la neboda de Paco de Lucía o tot es queda en una bonica amistat.