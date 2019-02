El president de l'Assemblea Nacional veneçolana, Joan Guaidó, encapçala una delegació que inicia aquest dijous un viatge des de Caracas fins a la frontera per rebre l'ajuda humanitària que reclama des que es va proclamar el 23 de gener "president encarregat" de Veneçuela.





Més de 70 legisladors opositors acompanyen Guaidó en aquest viatge de 800 quilòmetres, ha explicat el vicepresident de l'Assemblea, Edgar Zambrano. "Anirem sortejant les circumstàncies que es presentin en el camí (...) Constitució en mà, acompanyant Guaidó", ha dit als periodistes, segons l'agència de notícies Reuters.





Guaidó té previst arribar a un dels quatre punts de recollida que s'han habilitat a la frontera per facilitar en dos dies l'entrada d'una ajuda humanitària a la qual el Govern de Nicolás Maduro se segueix negant.





L'arrencada de la comitiva no ha estat exempt d'incidents, després que tres camions bloquegessin un accés i els periodistes que esperaven a Guaidó fossin desallotjats, informen el diari 'El Nacional' i el portal Venepress.





El de Cúcuta, a Colòmbia, és el principal punt d'apilament per a l'ajuda, tot i que també hi ha altres dos a Roraima (Brasil) i a l'illa de Curaçao. Segons el president de l'Assemblea Nacional, hi ha un quart enclavament, però la seva localització no ha estat revelada.







El Govern de Maduro ha negat que hi hagi una crisi humanitària i ha vinculat l'ajuda amb l'intent de "cop d'Estat" que li atribueix a Guaidó i a qui considera el seu mentor, el president dels Estats Units, Donald Trump. Per aquest motiu, encara no està clar com podria entrar l'assistència en territori veneçolà.





Membres de l'oposició han suggerit cadenes humanes a través de la frontera colombiana per passar els paquets d'ajuda i flotes de vaixells que arriben des de les illes del Carib holandès.