El pilot espanyol de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) acudeix optimista al segon i últim test de pretemporada, que acollirà des d'aquest dissabte al dilluns el circuit de Losail, a Qatar, i amb l'objectiu de seguir sense prendre riscos amb la seva espatlla per "arribar en les millors condicions" a l'estrena del Mundial del 10 de març al mateix escenari.

"Vull tornar a pilotar per veure els progressos de l'espatlla i seguir amb la feina que vam fer a Malàisia. Des de llavors, hem continuat concentrats en la recuperació, perquè és un entrenament important, però l'objectiu és arribar en les millors condicions a la primera carrera, a Qatar", ha comentar Márquez en declaracions facilitades aquest dijous pel seu equip.





Per aquest motiu, l'heptacampió del món té clar quina és la seva principal missió a Losail. "Ens tornarem a centrar a provar les peces més importants per a Honda per poder començar bé el Mundial", ha subratllat.