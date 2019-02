El pilot espanyol Marc Márquez (Repsol Honda) ha sorprès aquest dimecres en marcar el millor temps en la primera jornada del test de pretemporada de la categoria de MotoGP, malgrat no estar al cent per cent per la seva operació a la espatlla esquerra.





El de Cervera va passar pel quiròfan a principis de desembre de la seva espatlla i arribava sense estar totalment recuperat del traçat asiàtic, on tenia clar que no estava disposat a arriscar, però una vegada més ha demostrat el seu caràcter competitiu i ha encapçalat la taula de temps malgrat no rodar després de la pausa per descansar.





El pentacampió mundial de la categoria 'reina' només ha fet 29 voltes a l'exigent circuit de Sepang amb què n'ha tingut prou per marcar un millor crono d'1:59.621, inassolible per a la resta de rivals, liderats per la Suzuki d'Alex Rins.





El pilot barceloní segueix fent passos cap endavant en una moto que ja va ser molt competitiva en el tram final de la passada campanya i ha acabat aquest dimecres amb el segon millor temps, a 259 millèsimes del de Cervera, mentre que la tercera plaça també ha estat per a un altre espanyol, un Maverick Viñales que ha provat les millores de la revolucionària moto de Yamaha i s'ha quedat a 316 millèsimes.