L'Ajuntament va rebaixar el control sobre Serveis Funeraris perquè tenia "una bona gestió"

A la vista de l'afany amb què Eloi Badia continua defensant el seu projecte de funerària pública --tot i no comptar amb suficients suports polítics ni simpaties dins de Serveis Funeraris de Barcelona (SFB)--, resulta contradictori que fa tot just tres anys, l'Ajuntament considerés que Serveis Funeraris estava duent a terme "una bona gestió".





En l'acta del consell d'administració de l'empresa municipal celebrat el 27 de setembre de 2016 --a les quals ha tingut accés Catalunyapress--, Jordi Martí --que actuava en nom seu i en representació d'Eloi Badia, com consta en les signatures del document-- va celebrar que "la companyia està complint perfectament els seus compromisos" i va deixar clar que per al consistori, SFB complia "amb els seus compromisos d'inversió" i tenia una "bona gestió".





Fins a tal punt arribava la confiança de l'equip de govern, que malgrat que el president del consell d'administració va mostrar la seva "preocupació" perquè els consellers de l'ajuntament no vetllessin prou pel bon fer de l'empresa, es va acordar per unanimitat suspendre l'activitat de la comissió permanent.





El gerent municipal va afegir que "la participació de l'ajuntament és molt minoritària" (només un 15%), de manera que els esforços havien de dirigir-se a altres empreses amb major participació i complexitat en la gestió.





QUALITAT DELS SERVEIS I COMPROMÍS SOCIAL





Durant la reunió, Martí va ser informat tant de les accions que en matèria de responsabilitat social corporativa havia adoptat SFB, com de l'elevada puntuació que les enquestes de satisfacció ciutadana mostraven sobre els serveis de l'empresa --en concret, el 86,8 % dels enquestats atorgava puntuacions d'un interval 8-10--.





En l'acta no queda constància que Martí qüestionés cap d'aquests punts. El gerent tampoc va realitzar en el torn de precs i preguntes cap esment a les millores de transparència adoptades per la companyia, ni criticar les tarifes de l'empresa municipal, que han estat un dels principals arguments esgrimits per Badia.





UN PROJECTE PRÀCTICAMENT DESARTICULAT





Després de la confirmació que tant el PSC com el PDeCAT votaran en contra del projecte, la funerària pública ha quedat tocada de mort. Actualment, els comuns només compten amb els vots favorables de la CUP i per aprovar una rebaixa substancial del projecte inicial: la creació de sales addicionals de vetlla l'emplaçament i el cost de les quals ni tan sols està establert encara.





A més, dimecres passat van ser els empleats de Serveis Funeraris els que van mostrar el seu total rebuig a la iniciativa. El portaveu del comitè d'empresa de SFB, Jordi Fernández, va rebutjar l'operador municipal de forma contundent: "Estem totalment en contra de la privatització del 100% de SFB".





Fernández va recordar que l'empresa era en el passat totalment pública i que es van anar venent accions, i ha avisat que la funerària pública representaria una competència deslleial. Per la seva contra, el portaveu dels treballadors proposa a l'Ajuntament que si de veritat vol reforçar el paper del consistori a l'empresa, adquireix una quota d'accions més gran.





DOS SERRELLS QUE SEGUEIXEN SENSE TANCAR





A part de la manca d'un pla econòmic, Badia encara no ha detallat en quin lloc s'ubicarà el nou tanatori. S'ha pensat ja en un espai a Montjuïc? S'ha comptat amb el beneplàcit dels veïns? Una instal·lació de les dimensions projectades requeriria una situació estratègica i consensuada que encara no s'ha desvetllat.





Així mateix, la negativa dels treballadors de l'empresa mixta també pot ser degut a que no se'ls ha donat garanties sobre el seu futur laboral. La constitució d'una nova empresa pública que pogués substituir l'operador públicoprivat no garanteix que tots els empleats siguin transferits a la nova empresa amb les mateixes condicions.