Nou revés per a la funerària pública impulsada per Eloi Badia. Si el regidor ja va rebaixar les expectatives la setmana passada en presentar un acord amb la CUP que només contemplava l'augment de les sales de vetlla, ara el PSC ha anunciat definitivament que votarà no al projecte.





El PSC de Barcelona votarà en contra de la funerària pública que es votarà en el ple de divendres que, perquè veu improvisació i un "desgavell" en la seva gestió, ha avançat el partit aquest divendres en un comunicat.





El grup municipal ha defensat un servei el més econòmic possible, però creuen que es podrien posar en risc llocs de treball i que el Govern de Colau pretén fer en els últims 100 dies de mandat el que no ha fet en quatre anys, segons la regidora socialista Carmen Andrés.





"Ens sembla un engany, una operació de cara a la galeria, per acabar dient que es crea una funerària per oferir uns preus que ja existeixen", ha dit Andreu, que creu que el que pretén la iniciativa és fer propaganda electoral aprofitant la institució.





LA PILOTA ÉS A LA TEULADA DEL PDECAT





Perquè la proposta pugui ser aprovada, els comuns necessitarien com a mínim 21 escons. Sumant els vots de Barcelona en Comú i la CUP, la iniciativa ara mateix només compta amb 14 vots, i per tant serien claus els escons del PDeCat, l'única formació que no s'ha decantat ni en un sentit ni en un altre respecte a la funerària pública.





No obstant això, els postconvergents tenen davant seu un projecte que compta amb poca viabilitat econòmica --Badia fia la consolidació de la proposta a la venda de la participació de l'Ajuntament en Cementiris de Barcelona-- i amb unes metes injustificades --abaratir el cost de les exèquies públiques, quan l'oposició recorda que Serveis Funeraris de Barcelona ja ofereix tarifes econòmiques per a les persones amb menys recursos--.





Si el PDeCat s'absté o es passa al bloc de rebuig, aquesta seria la tercera vegada que el projecte estrella de l'alcaldessa es xoca contra una oposició que considera innecessari aquest nou ens públic.





DOS PREGUNTES QUE BADIA NO HA DESVETLLAT





A part del pla econòmic, Badia tampoc ha polit alguns serrells de la funerària pública, com ara l'emplaçament del nou tanatori. Queda espai a Montjuïc per situar unes instal·lacions tan importants en un lloc accessible? El regidor no ha revelat exactament la ubicació.





Tampoc s'ha tingut en compte el futur dels treballadors de l'empresa mixta actual. Es subsumirien aquests empleats a la nova empresa pública dedicada a les inhumacions? En el passat, els treballadors de Serveis Funeraris de Barcelona ja es van oposar al projecte, amb la qual cosa també es plantejaria un horitzó de bel·ligerància sindical en contra del nou operador públic.