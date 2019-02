El regidor de Presidència de l'Ajuntament de Barcelona, Eloi Badia, ha explicat que el consistori està treballant per a la creació d'un operador públic funerari i que, com a primer pas, s'ha contemplat construir 20 sales de vetlla distribuïdes en un únic tanatori o bé en tres petits abans de 2022.





No és la primera vegada que el consistori tracta de tirar endavant el seu projecte de funerària municipal, però fins a tres ocasions la iniciativa ha decaigut del ple municipal per falta de suports en l'oposició.





Però aquesta vegada el regidor ha explicat que compten amb el suport de la CUP i que en el pròxim ple el Govern municipal portarà la proposta. Sobre les característiques que tindran el o els tanatoris i on se situaran, Badi ha comentat: "En el cas que es construeixi un només, hauria de ser gran, i el millor emplaçament seria Montjuïc".





Aquest nou projecte també contempla que Barcelona vengui les accions que té la seva empresa Barcelona Serveis Municipals en la funerària Mémora: "És una necessitat desprendre's d'aquest 15%, perquè no aquesta justificada la participació de l'Ajuntament", ha assegurat Badia. Seria precisament gràcies a aquests ingressos que podria costejar-se la nova forma que ha pres un dels projectes que Colau ha hagut d'abandonar durant el seu mandat per falta de suports.





TANATORI DE COLLSEROLA, LA UBICACIÓ MÉS PROBABLE





La CUP ha afirmat que el més probable era que l'Ajuntament invertís el percentatge venut a l'obtenció del tanatori de Collserola, per ampliar així el nombre de sales de vetlla, però Badia ha assegurat que, encara que era la intenció, ho han descartat perquè demanen entre 25 i 30 milions d'euros, quan els informes del govern municipal no contemplen invertir més de 10.





També ha avançat que l'Ajuntament no renovaria les concessions dels tanatoris --es acaba en 2048 en els tanatoris de Les Corts i Collserola, i en 2054 al de Sant Gervasi--, al que Badia ha assegurat que hi ha un consens per no renovar aquestes llicències, però ha reconegut que falta molt temps i que per tant "això donarà moltes voltes".





L'edil ha asseverat que la intenció és fer més accessibles els tanatoris als barcelonins perquè el servei té un preu mitjà de 6.000 euros, sent el més alt de l'Estat segons ell, encara que no ha comentat cap possible rebaixa de la taxa funerària.





CRÍTIQUES DE L'OPOSICIÓ





De fet, el líder del PSC a l'Ajuntament, Jaume Collboni, ha assegurat que és "un desastre" la proposta del Govern municipal amb la CUP que preveu la creació d'un operador públic funerari i la posada en marxa de més de 60 sales de vetlla abans de 2054.





En una roda de premsa aquest divendres, el regidor socialista ha retret que l'única política en matèria funerària que ha impulsat el Govern de Colau és la pujada de la tarifa funerària en un 16%: "És l'única cosa que s'ha fet a la ciutat en aquest mandat després de tant bla bla bla".





"És una broma de mal gust. Exigim rigor i serietat amb el que fa a la gestió dels diners públics", ha insistit, i ha assegurat que és conscient dels elevats preus i s'ha mostrat a favor d'introduir competència per baixar els preus.





A aquestes crítiques que s'ha sumat el PP, que en un comunicat ha assegurat que Colau "només cerca titulars fàcils per a tapar els seus incompliments de gestió", i li ha retret que mantingui les taxes de cementiris mentre s'acumulen 21 milions d'euros de beneficis en els últims 10 anys, segons ell.