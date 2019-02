Telefónica va obtenir un benefici net atribuït de 3.331 milions d'euros en l'exercici 2018, la qual cosa suposa un 6,4% més que els 3.132 milions d'euros que va guanyar el 2017, segons ha informat la companyia, que ha reduït un 5,5% el seu deute durant el darrer any i ha decidit mantenir un dividend de 0,40 euros per al 2019.





En un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), Telefónica informa que la seva xifra de negoci en el conjunt del 2018 va aconseguir els 48.693 milions d'euros, un 6,4% menys que els 52.008 milions d'euros del 2017. No obstant això, en termes orgànics els ingressos van pujar un 2,4%.





Per la seva banda, el deute net es va reduir per setè trimestre consecutiu i es va situar en el tancament de l'exercici als 41.785 milions d'euros, la qual cosa suposa una reducció del 5,5% respecte a l'any anterior. El flux de caixa lliure excloent l'espectre va augmentar un 5,3% durant els darrers dotze mesos, fins a aconseguir els 5.578 milions d'euros.





El president executiu de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha definit el 2018 com "l'any del pas d'equador en la transformació de Telefónica". "Avui puc assegurar-los que Telefónica està més a prop de la companyia que volem ser que de la companyia que vam ser", ha subratllat.





En aquest sentit, ha remarcat que els "sòlids resultats" presentats en el quart trimestre reflecteixen "més sostenibilitat del seu negoci", alhora que ha destacat la millora de la posició financera, amb un sòlid flux de caixa lliure, "creixent sense incloure l'espectre", que li ha permès reduir el deute per tercer any consecutiu. "I tot això, malgrat l'impacte negatiu de la regulació", ha afegit.





"Aquest comportament, juntament amb el bon moment operatiu dels primers mesos de l'any, ens permet anunciar amb confiança els objectius de seguir creixent en ingressos i Oibda, alhora que mantenim les inversions estables com a ràtio sobre els ingressos el 2019", ha assegurat.





En aquest context, la companyia confirma la remuneració a l'accionista per al 2018, de la qual està pendent el pagament d'un segon tram de 0,20 euros el juny del 2019, i proposa la política de remuneració per al 2019, la qual consisteix en 0,40 euros per acció en efectiu, pagable el desembre del 2019 (0,20 euros) i el juny del 2020 (0,20 euros per acció).