Conflicte al PDeCAT per les llistes a les eleccions generals

L'anunci d'avançament electoral per als comicis generals del 28 d'abril ha augmentat les diferències internes al PDeCAT, on Carles Puigdemont aposta per la Crida, Elsa Artadi sospesa deixar la Generalitat per anar al Congrés i Josep Rull no descarta tenir un escó en paral·lel al judici del procés.









Elaborar una llista que acontenti a tots els sectors no sembla tasca fàcil, però és necessari confeccionar qui es presenta com a candidat al Congrés i al Senat en les quatre demarcacions catalanes.





Per Puigdemont, el 28-A es pot convertir en la primera prova de foc de la Crida Nacional, però no tots en el PDeCAT estan a favor d'aquesta opció.





L'exconseller Josep Rull, un dels processats en el judici del Procés que se celebra al Tribunal Suprem, és un dels possibles aspirants, el mateix que l'actual portaveu de la Generalitat, Elsa Artadi, que es va temptejar per anar a les municipals a Barcelona però ara cobra força la possibilitat que vagi a Madrid.





També podria repetir en el càrrec l'actual portaveu parlamentari del PDeCAT al Congrés, Carles Campuzano, la postura es destaca per la defensa permanent del diàleg amb l'Estat.