Revés judicial per Acciona. Un any després que l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, regit per l'alcalde Joan Torres (PDeCat), concedís a la companyia la gestió del servei d'aigües en el municipi, el Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona ha declarat la "nul·litat radical" de l'adjudicació.





El periple judicial d'aquest contracte va començar quan SOREA (Societat Regional de Proveïments d'Aigües SA) --pertanyent al grup Agbar-- va presentar un recurs contra Acciona en entendre que l'adjudicació no havia estat neta.





En concret, l'empresa al·legava que no se li havia concedit el preceptiu tràmit d'audiència prèvia i que, a més, havia quedat exclosa de manera improcedent del procés malgrat tenir major puntuació que Acciona.





Ara el jutjat dóna la raó a SOREA, que considera que el primer motiu esgrimit és suficient per anul·lar el contracte. La magistrada raona en una sentència del 14 de febrer que l'audiència era un requisit indispensable que, ja que no es va aplicar, "comporta la nul·litat radical dels acords (...) sense necessitat d'entrar a examinar la resta de motius de nul·litat plantejats".





No obstant això, el jutjat també estableix que correspon a l'òrgan de contractació la facultat d'adjudicar de nou el contracte. Per tant, torna la pilota al consistori, que haurà d'emprendre un altre procés d'adjudicació que esmeni els errors indicats en la sentència.





SOREA GESTIONAVA EL SERVEI DES DE 1976





Acciona va substituir a SOREA com a prestadora del servei l'1 d'octubre de 2018. Després de més de 40 anys, un nou operador començava a proporcionar aquest servei al municipi, amb una adjudicació inicial prevista per a deu anys.





El canvi d'empresa es va vendre com una millora per a la butxaca dels ciutadans, ja que suposava una rebaixa en els rebuts i un estalvi global per a l'ajuntament estimat en 2,2 milions d'euros.





Ara l'alcalde Torres, que es va congratular de l'adjudicació, haurà de preparar nous plecs per afrontar aquesta sentència adversa i guardar en un calaix els plans de millora del balanç hidràulic del municipi que va presentar fa tot just un any.