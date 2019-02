La sortida d'Acciona d'ATLL podria ser imminent

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha aclarit un dels conflictes legals que semblaven encallar el traspàs de la gestió de l'empresa concessionària Aigües Ter Llobregat (ATLL), en mans d'Acciona, al nou Ens d'Abastament de l'Aigua ATL, creat pel Govern, després que el mateix tribunal declarés d'obligatòria nul·litat el contracte establert entre tots dos.





Al mes de desembre de 2018, el Govern va emetre un decret llei per crear el nou ens que l'1 de gener de 2019 havia de prendre possessió d'ATLL, però finalment no va succeir. Acciona havia presentat unes mesures cautelaríssimes i altres cautelars al tribunal per seguir ella sent la responsable d'ATLL fins que no es resolgués el conflicte judicial sobre la quantitat que ha de pagar, a manera de liquidació, la Generalitat a Acciona. Mentre l'empresa sol·licita 1.000 milions d'euros, el Govern només va oferir 38 milions, en un primer moment, i està a l'espera de presentar una altra proposta.









Davant tot aquest conflicte, l'1 de gener, després d'un encreuament de missatges sobre qui era el cap de tots els treballadors d'ATLL, el Govern es va fer càrrec de la gestió, que seguia a mans d'Acciona, tot i que va posar a alguns dels seus treballadors sota una doble cotització.





Finalment aquestes setmanes, el TSJC ha desestimat les mesures cautelars presentades per Acciona. Així, el tribunal ha considerat que no cal esperar que es resolgui el litigi sobre la liquidació del traspàs de la gestió perquè ATLL canviï de mans, ja que, tingui qui tingui la raó, la gestió pot passar a la Generalitat i després pagar el que es dictamini.





DECISIÓ D'ACCIONA





Davant d'aquesta resposta judicial, i segons ha pogut conèixer Vilapress, els responsables del Govern i l'empresa han mantingut una reunió a les instal·lacions d'ATLL per començar a prendre les regnes de l'anomenat Ens d'Abastament.





Fonts internes han revelat, que després del revés judicial, Acciona no ha posat oposició i ha anunciat que en les pròximes setmanes els responsables de l'empresa començarien a abandonar les instal·lacions.





Per la seva banda, fonts de la Conselleria de Territori no han volgut donar més informació sobre aquesta reunió i afirmen que pot ser que en els propers dies es faci algun anunci.





L'únic que està clar és que el conflicte sobre la liquidació que ha de pagar la Generalitat a Acciona segueix viu. L'Administració no ha tornat a posar cap altra xifra sobre la taula després que els 38 milions que volia donar fossin rebutjades i la última oferta de 53,8 milions també.