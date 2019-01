La Generalitat intenta maquillar els seus correccions sobre la liquidació del contracte de l'ATLL

Un cop més, la Generalitat de Catalunya intenta que les coses semblin el que no són i que els contribuents combreguin amb rodes de molí. Aquest és el cas del serial interminable de la capuza d'Aigües Ter Llobregat (ATLL).





L'administració catalana segueix marejant la perdiu sobre sobre els càlculs econòmics de la reversió de la concessió de l'ATLL.





Aquest dimecres 30 de gener, el conseller de Territori, Damià Calvet, ha anunciat que la Generalitat presentarà una tercera proposta de liquidació del contracte de gestió de l'empresa d'aigües ATLL, que inclourà nous conceptes a compensar a favor d'Acciona per evitar que es consideri que hi ha "enriquiment injust" per part de l'administració catalana.





"Lluny de que soni a correcció, no és així, des del primer moment s'ha parlat d'una liquidació definitiva provisional i una liquidació definitiva final", ha precisat Calvet, en comissió parlamentària per informar sobre els càlculs econòmics del retorn de la concessió de ATLL i sobre la reclamació d'Acciona per la resolució del contracte.





La nova proposta, que tindrà en compte la documentació de la gestió de 2018 d'Acciona, arribarà després de les dues primeres, que van ser una reclamació de 38 milions a la concessionària i una compensació per a Acciona de 53,8 milions d'euros.





Cal destacar que el consorci liderat per Acciona anunciava a l'octubre de 2018 que reclamaria més de 1.000 milions d'euros a la Generalitat per la liquidació del contracte d'adjudicació de la concessionària.









A mitjans de novembre, l'oposició va demanar la compareixença de membres del Govern per donar explicacions sobre la reversió d'aquesta concessió, com ha informat 'Vilapress'.





La d'aquest ha estat la segona compareixença parlamentària sobre aquest tema, ja que la primera, fa 15 dies, es va suspendre al poc de començar per la plantada del titular del departament i del vicepresident d'Economia, Pere Aragonès (ERC), com a protesta per la detenció dels independentista acusats de tallar la via de l'AVE a Girona.





El conseller d'Economia, Pere Aragonès, que ha comparegut al costat de Calvet, ha explicat que han paralitzat el procés de desnonament administratiu fins al 5 de febrer, quan està previst que el Tribunal Superior de Justícia (TSJC) resolgui el procés.





Aragonès ha afirmat que recorreran als tribunals per recuperar la gestió si el TSJC dóna la raó a la Generalitat i l'ATLL no allibera les instal·lacions.





CALVET ACUSA ACCIONA D'ABÚS DE DRET





Calvet, ha assegurat que la concessionària de l'ATLL ha fet un "ús absolutament abusiu del dret" perquè el Tribunal Suprem va confirmar la nul·litat del contracte de 2012, per la qual cosa aquest no és convalidable, ha afegit.





"El decret llei d'ATL és correcte, vigent i s'està desplegant com va aprovar el Parlament a l'agost", ha afirmat Calvet, en comissió parlamentària per informar sobre els càlculs econòmics del retorn de la concessió d'ATLL i sobre la reclamació d'Acciona per la resolució del contracte.





El conseller d'Economia, Pere Aragonès, que ha comparegut al costat de Calvet, ha atribuït l'ajornament de la comissió, prevista per al 16 de gener, a "les detencions sense ordre judicial" que van tenir lloc aquest mateix dia relacionades amb l'aniversari de l'1 -O, i ha criticat que ningú hagi assumit responsabilitats.





La Generalitat compta que el TSLC li doni la raó i amenacen amb acudir als tribunals pra exigir que la ATLL torni al ector públic.





ELS COMPTES





En resposta a les intervencions dels grups parlamentaris, Calvet ha defensat que davant la necessitat econòmica de 2012 es va optar per "l'externalització de la gestió, que no privatització" de la ATLL, a causa d'una situació complicada a causa de la crisi.





Calvet ha insistit que a l'hora de calcular les propostes de liquidació s'ha fet un treball molt rigorós de la comissió de liquidació i que aquestes han variat perquè va haver-hi un acte del TSJC al mig.





"Totes i cadascuna de les xifres i conceptes que apareixen en la proposta de liquidació definitiva provisional tenen les seves raons. És absolutament garantista respecte als interessos de l'altra part", ha defensat Calvet.





A més, ha assegurat que els 1.036 milions d'euros que Acciona reclama a la Generalitat -que inclouen 305,2 milions de compensació per resolució del contracte i 769 de lucre cessant- difereixen dels que fa la comissió de liquidació perquè són "absolutament desproporcionats" i suposaria obtenir beneficis per uns serveis que no s'han donat.





"Amb tranquillitat, prudència i fredor burocràtica afrontem la liquidació del contracte", ha afegit.