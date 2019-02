El Govern té previst ampliar el permís per paternitat fins a les 16 setmanes el 2021, equiparant així al permís per maternitat, a través d'un Reial decret-llei de mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació.





La vicepresidenta del Govern i ministra d'Igualtat, Carmen Calvo, ja va avançar que l'Executiu vol "rescatar" a través del Reial decret les mesures de la Llei d'Igualtat Laboral. Fonts de Vicepresidència han confirmat que està previst que vagi al Consell de Ministres del proper divendres, 1 de març.





L'esborrany del decret-llei assenyala que aquesta ampliació del permís per paternitat es farà de manera gradual, tal com el Govern sempre ha plantejat. La seva intenció sempre ha estat passar de les cinc setmanes de permís actuals a vuit setmanes en 2019; a 12 setmanes el 2020; fins finalment arribar a les 16 a l'any 2021, igualant-los al de maternitat.





També anirà reduint les setmanes que la mare biològica podrà cedir a l'altre progenitor: el 2019 la mare podrà cedir fins a quatre setmanes; el 2020 podrà cedir fins a dues setmanes; fins que el 2021 aquesta cessió s'anul·li en equiparar els permisos.





En l'esborrany també es proposa una reforma de l'Estatut dels Treballadors en la qual s'inclou que "el naixement de suspendre el contracte de treball del progenitor diferent de la mare biològica durant 16 setmanes", de les que "seran obligatòries les sis setmanes ininterrompudes immediatament posteriors al part", a gaudir "a jornada completa".





El Govern argumenta en l'esborrany del text que el dret a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral "s'ha de regular de manera que garanteixi l'assumpció equilibrada de les responsabilitats familiars, i queda prohibit qualsevol tracte discriminatori directe".





PLANS D'IGUALTAT EN EMPRESES DE 50 TREBALLADORS





D'altra banda, l'esborrany planteja la modificació de la citada Llei per a la igualtat efectiva de dones i homes per estendre l'exigència de redacció dels plans d'igualtat a empresa de més de cinquanta treballadors. Actualment ho són per a les companyies amb més de 250 treballadors.





També recull mesures contra la bretxa salarial de gènere, com que l'empresari "està obligat a pagar per la prestació d'un treball del mateix valor la mateixa retribució, satisfeta directament o indirectament, i qualsevol que sigui la naturalesa de la mateixa, salarial o extrasalarial , no es pot produir cap discriminació per raó de sexe en cap dels elements o condicions d'aquella".





En l'esborrany es justifica la posada en marxa d'aquesta iniciativa per "remarcar el dret dels treballadors a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral". "Aquesta situació de desigualtat insuportable i injustificable exigeix una actuació urgent i necessària per part de l'Estat, ja que la meitat de la població està patint una forta discriminació i està veient afectats els seus drets fonamentals", apunta.





"Un major retard, tenint en compte el temps transcorregut, comportaria un dany de difícil reparació que no pot ser assumit per una societat moderna com l'espanyola", al·lega el Govern a l'esborrany.