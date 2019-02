El 31% dels webs per comprar en línia ofereix descomptes falsos

Més del 31% dels llocs web ofereix descomptes especials per compres en línia falsos i el 39% no informa de recàrrecs addicionals com les despeses d'enviament o reserva, d'acord amb els resultats d'un examen de 560 llocs de comerç electrònic realitzat per la Comissió Europea i de les autoritats de protecció dels consumidors dels Vint.





Prop del 60% dels 560 llocs de comerç electrònic avaluats -que oferia tots tipus de productes, des de roba, calçat, telèfons i ordinadors o entrades per a espectacles entre d'altres- presentava irregularitats segons les normes europees de protecció al consum, especialment en relació a la presentació del preu i ofertes especials.





En el cas de 211 llocs web, el preu final era més alt en pagar que l'inicialment ofert.

A més, en més del 31% dels casos els descomptes especials oferts eren falsos o no quedava clara la forma de calcular el preu rebaixat, mentre que en el 39% dels llocs no hi havia informació adequada sobre els costos addicionals obligatoris, per exemple els despeses d'enviament, reserva o associats al mètode de pagament.





La legislació en matèria de protecció dels consumidors de la UE obliga els comerciants a presentar preus que incloguin tots els costos obligatoris i han d'informar de la seva existència clarament als consumidors quan no es poden calcular per endavant.









"En més de la meitat dels llocs web apareixen irregularitats, en particular pel que fa a la forma d'anunciar els preus i els descomptes", ha denunciat la comissària de Justícia i Consum, Vera Jourová, que s'ha dit "alarmada" pel elevat nombre de webs problemàtiques i ha defensat la necessitat de "posar fi a aquesta pràctica, que sovint indueix a confusió als consumidors", que acaben pagant un preu "més alt".





Jourová ha avançat que les autoritats competents nacionals "d'adoptar ara les mesures necessàries per posar fi a aquest tipus de pràctiques comercials deslleials" amb l'ajuda de la Comissió i ha insistit que les empreses que venen en línia han de respectar "plenament" les normes de la UE de protecció al consum després de recordar que "el comerç electrònic ofereix moltes oportunitats als consumidors".





L'examen conjunt també ha posat en relleu que el 59% dels casos (329 webs) els comerciants no facilitaven un enllaç a la plataforma de resolució de litigis en línia (RLL) per facilitar-la sense haver d'acudir als tribunals, tot i que és obligatori.





Així mateix, prop del 30% (165 webs) no informaven de forma adequada al consumidor sobre el seu dret a desistir d'una compra, mentre que 43 i 38 d'elles no donaven, respectivament, dades de contacte clars o la direcció del comerciant. En 24 casos, ni tan sols era clara l'empresa comerciant.