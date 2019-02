UGT signarà aquest divendres l'acord per a la tramitació de l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) presentat per Vodafone i inicialment dirigit a 1.200 empleats --el 23,5% de la plantilla-- i que aquest dimecres la companyia va reduir fins als 1.102 empleats finalment.





Així ho ha decidit el sindicat després que les assemblees de la plantilla afectada hagin donat el seu suport de forma majoritària a les últimes condicions negociades, ja que, d'una altra manera, podrien suposar "un no acord".





"Després de prémer en les assemblees el suport majoritari de la plantilla a les condicions negociades davant de la incertesa i l'empitjorament de les mateixa que significaria un no acord i la subsegüent demanda, UGT signarà demà l'acord per a la tramitació de l'ERO", ha anunciat el sindicat.





Vodafone Espanya va presentar la seva última proposta als representants dels treballadors en la taula negociadora de l'ERO, en què rebaixava a un màxim de 1.102 treballadors afectats per aquest procediment i acceptava que sigui un procés totalment voluntari.





En concret, l'operadora va xifrar els treballadors afectats per l'ERO en un màxim de 1.000 per 2019 (198 menys que en la proposta inicial), als quals es podrien sumar-se voluntàriament i de manera excepcional aquells empleats que durant 2020 compleixin 55 anys i tinguin 10 o més anys d'antiguitat, col·lectiu format per un màxim de 102 treballadors.