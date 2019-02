UGT es concentra contra els acomiadaments a Vodafone

El proper dilluns 11 de febrer, la plantilla del Grup Vodafone tornarà a concentrar-se per mostrar el seu rebuig a l’actual ERO plantejat per la direcció, que pretén acomiadar 1.200 treballadors i per denunciar l’immobilisme de l’empresa.





La concentració tindrà lloc de 11.30 a 13.30 hores davant la seu de Vodafone a Portal de l’Àngel, 36. A les 12.30 hores, el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, se sumarà a la protesta.





Des de la UGT, organització majoritària a Vodafone, denunciem que la situació de la companyia no és responsabilitat directa de la plantilla i que una vegada més els responsables busquen solucionar per la via fàcil i amb una mesura forçosa la seva incapacitat per a la presa de decisions estratègiques encertades