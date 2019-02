UPyD, amb Valls per la seva candidatura a Barcelona

El consell de direcció d'Unió, Progrés i Democràcia (UPyD) ha acordat sumar-se a la plataforma electoral liderada per Manuel Valls per l'alcaldia de Barcelona, recolzada per Ciutadans, després de diversos contactes mantinguts entre les dues formacions.





Aquest acord permetrà a UPyD i la plataforma de Valls, 'Barcelona, Capital Europea', negociar la integració de representants polítics del partit polític en la seva llista electoral de les pròximes eleccions locals de maig.





El partit magenta, que es defineix com "progressista", argumenta que, enfront de la política municipal "del sectarisme i l'enfrontament dels últims anys", defensen un projecte de ciutat "bolcat en resoldre les qüestions que realment afecten i importen a la ciutadania per millorar la seva vida quotidiana ".





"Un projecte que aposti per una Barcelona oberta, cosmopolita, plena d'oportunitats i preocupada pel futur i benestar de tots els barcelonins", explica UPyD en un comunicat.

El portaveu nacional del partit, Cristiano Brown, ha manifestat el seu suport al candidat Manuel Valls perquè considera que "pel seu pragmatisme, moderació i trajectòria política és l'únic que pot liderar aquesta transformació i garantir que Barcelona torni a ser motor de Catalunya, Espanya i Europa ".









CONVERSES PER A MÉS ACORDS





La setmana passada, Ciutadans ja va confirmar que establirà converses amb UPyD per tal d'assolir possibles pactes electorals de cara a les pròximes eleccions, que permetin sumar a un projecte "de futur, moderat i profundament reformista" encapçalat per Albert Rivera.





Així ho va assegurar el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, després que el consell polític nacional d'UPyD aprovés la possibilitat de negociar col·laboracions electorals amb la formació taronja en les pròximes eleccions per "frenar els nacionalistes i als populistes d'esquerra i dreta ".





Villegas s'espera que en les pròximes setmanes "més persones es puguin incorporar al projecte de Ciutadans". En aquest sentit, ha afegit que els espanyols "demanen un canvi allunyat dels populismes i que vagi més enllà de les sigles dels partits".





"Tenim l'oportunitat d'obrir una nova etapa i deixar enrere el 'sanchismo' i el bipartidisme; Espanya necessita un projecte de futur, moderat i profundament reformista encapçalat per Albert Rivera", va dir.





A més, el secretari general de Cs ha insistit que "per fi tenim urnes per iniciar una nova etapa des del centre i el reformisme" que acabin "amb una etapa fosca protagonitzada pel 'sanchismo' i els vells partits".





PACTES DE UPID AMB "EL CENTRE"





UPyD va avalar que el líder de la formació, Cristiano Brown, juntament amb l'eurodiputada Maite Pagazaurtundua i el filòsof i cofundador d'UPyD Fernando Savater, dugui a terme unions amb altres partits "de centre".





La proposta, que va ser ratificada pel 86% dels vots, obre la possibilitat a futurs pactes electorals amb Ciutadans de cara a les pròximes eleccions generals del 28 d'abril ia les autonòmiques, municipals i europees del 26 de maig, com el ja anunciat suport a Valls.





Brown va destacar que és "necessària" la unió dels partits de centre per "frenar els nacionalistes i als populistes d'esquerra i dreta", tant a Espanya com a Europa.





"En un moment en què els extremismes volen enfrontar-nos i dividir-nos entre dos bàndols irreconciliables, volem donar una opció de vot a tots els espanyols que aposten pel progressisme i la sensatesa", ha afegit.





En qualsevol cas, Brown va indicar que aquests possibles acords no suposarien l'obligació als actuals membres de la formació política a renunciar al seu partit, a la vegada que va avançar l'inici de les negociacions amb Ciutadans en els pròxims dies per explorar acords "que siguin el més beneficiosos possibles per a ambdues formacions i, sobretot, per a Espanya i Europa ".