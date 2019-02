Detenen 4 persones per estafar 500.000 euros falsificant dades per comprar cotxes

Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre persones i han denunciat a tres més per presumptament cometre i planejar estafes d'uns 500.000 euros des de 2017 mitjançant l'adquisició de vehicles amb la corresponent gestió i atribució fraudulenta de crèdits al consum, entre d'altres.





En un comunicat aquest dissabte, el cos policial ha informat que atribueixen als sospitosos -d'entre 33 i 49 anys- els presumptes delictes d'estafa continuada agreujada, falsedat documental, usurpació d'estat civil i pertinença a xarxa criminal per més de 40 fets delictius que els van permetre aconseguir més de 350.000 euros i intentar obtenir altres 150.000.





Agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de Sabadell (Barcelona) van iniciar la investigació el maig de 2018 a partir de l'estudi de diverses denúncies: unitats de recerca de Cervera (Lleida), Granollers i Sant Boi de Llobregat (Barcelona) van detectar una estafa consistent en què un tercer havia utilitzat la seva identitat per realitzar la compra d'un vehicle o la sol·licitud d'un préstec mitjançant un crèdit al consum.





Els investigadors de la DIC van comprovar que moltes denúncies tenien en comú que els legítims titulars de les identitats usurpades residien a Catalunya i tots, en algun moment, havien adquirit o fet gestions per comprar un vehicle en un concessionari de la comarca de l'Anoia (Barcelona ) en el qual havia treballat el suposat líder del grup.





Les indagacions van determinar que la presumpta banda d'estafadors seguia un mateix 'modus operandi': el presumpte líder del grup obtenia el DNI de les víctimes -antics clients del concessionari o empreses en què hi havia treballat-, usat per suplantar la seva identitat; després sol·licitaven préstecs per comprar vehicles, de manera que obrien comptes bancaris falsificant nòmines i factures de subministraments -en alguns casos van obtenir informes de vida laboral i dades fiscals-, i ho feien presencialment, per telèfon o telemàticament.





Un cop comprat el vehicle, el revenien mitjançant un intermediari principalment a França, i també es va detectar que el sospitós de liderar la trama havia contractat targetes bancàries de crèdit a nom de les víctimes amb les que va comprar en establiments i va treure diners en efectiu.





Els agents van evitar diversos casos d'estafa suposadament previstos per la banda i van fer les detencions l'1 de febrer -una a la Jonquera (Girona) corresponent a l'intermediari-, al costat de dos registres a domicilis de Sant Pere de Ribes (Barcelona) i Calafell ( Tarragona), on van recuperar documents a nom de terceres persones, segells, documents falsificats, diners en efectiu i documentació bancària, que apunten a un frau major del comptabilitzat fins al moment.





El Jutjat d'Instrucció 1 de Cervera va decretar l'ingrés a presó de dos detinguts i la llibertat amb càrrecs amb fiança per als altres dos arrestats.